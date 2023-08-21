Укрпошта оголосила новий етап обміну ламп — як отримати для ОСББ

Чоловік замінює лампу. Фото: google.com

В Україні стартував новий етап обміну ламп розжарювання на більш ефективні LED. Цього разу можна безкоштовно отримати для під'їздів будинків, шкіл, дитячих садків, лікарень, бібліотек та музеїв.

Про це поінформував генеральний директор АТ "Укрпошта" Ігор Смілянський.

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Як отримати лампи-LED для підʼїздів

За словами Смілянського, українці за час дії програми обміняли близько 20 мільйонів ламп розжарювання на ефективні LED-лампи у власних оселях. Тепер є можливість обміняти для підʼїздів.

"Укрпошта, у спільній програмі з ЄС, Міністерством Економіки та Дія, відкриває новий етап обміну ламп для ОСББ та усіх вище перелічених закладів", — повідомив він.

Посадовець зазначив, що механізм оформлення та замовлення таких послуг надалі залишається простим. Для цього юридичним особам потрібно залишити заявку на порталі "Дія" та забрати лампи у відділенні Укрпошти. Механізм наступний:

необхідно авторизуватися на порталі "Дія" за допомогою кваліфікованого електронного підпису юрособи;

перевірити дані щодо підприємства;

у пункті "Послуги" обрати "Обмін лампочок" та заповнити запит;

вказати площу в калькуляторі — там буде вказано ліміт, за яким можна обрати кількість та тип ламп;

поставити відмітку про згоду здачі такої ж кількості ламп розжарювання;

вказати місцезнаходження організації;

підписати запит на потребу КЕПом юрособи;

упродовж тижня після подання заявки, представники Укрпошти зв’яжуться та зорієнтують про подальші дії.

Гендиректор Укрпошти зауважив, що таким чином українці допоможуть енергетичній безпеці країни та знизять витрати на своїх рахунках.

Що ще варто знати

Нагадаємо, навесні у всіх відділеннях Укрпошти стало можливим отримати відправлення без документів. Отримання відправлень відбуватиметься за допомогою SMS.

Раніше ми писали, як в Україні відбувається обмін ламп розжарювання на енергоефективні та як приймають заявки через портал чи застосунок державних послуг "Дія".