Цены на топливо 7 ноября - сколько стоят бензин и дизель

В Украине сильно подорожал автогаз — какие цены на АЗС сегодня
На украинских автозаправочных станциях снова изменилась стоимость горючего . Во вторник, 7 ноября, на автозаправочных станциях выросла стоимость дизельного горючего.
Об этом информируют Новини.LIVE, ссылаясь на сайт Auto.ria.
Какая информация о горючем сегодня, 7 ноября , вас интересует больше всего:
Цены на горючее на АЗС 7 ноября
По данным мониторингового сайта, 7 ноября средняя стоимость бензинов, дизеля и автомобильного газа такова:
- A-95+ — 58,25 грн/л;
- А-95 — 55,36 грн/л;
- А-92 — 53,55 грн/л;
- дизельное топливо — 55,68 грн/л;
- сжиженный газ — 31,01 грн/л.
Неделю назад
- A-95+ — 58,27 грн/л,
- А-95 — за 55,46 грн/л,
- бензин А-92 — за 53,54 грн/л.
Другие виды горючего:
- дизель — за 55,59 грн/л,
- сжиженный газ — 28,01 грн.
Цены на крупнейших АЗС: ОККО, WOG 7 ноября
7 ноября топливо брендов "Евро-95" и А-95 стоят дороже всего на АЗС SOCAR — по 61,99 грн/л и 59,99 грн/л.
- Самая низкая стоимость А-95+ в сети Motto — 54,97 грн/л, на А-95 — на АЗС "Маркет" — 51,18 грн/л.
- А-92 дороже всего стоит на АЗС "Параллель" — 57,99 грн/л, дешевле всего на АЗС "Маркет" — 50,49 грн/л.
- Дизельное топливо продается на АЗСта ОККО за 57,99 грн/л, на SOCAR и "Параллель" — 59,99 грн/л. Самая низкая стоимость ГП на АЗС "Маркет" — 51,38 грн/л.
В сети WOG стоимость автогаза — 29,97 грн/л, на KLO — 29,88 грн/л, на Shell — 29,02 грн/л.
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Напомним, что названы немецкие машины известных брендов, на которые сильно жалуются водители . Среди них модели Audi и BMW.
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