Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Гроші arrow В Україні дорожчає дизель — які ціни на АЗС сьогодні arrow

В Україні дорожчає дизель — які ціни на АЗС сьогодні

6 листопада 2023 08:45
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Ціни на пальне 6 листопада — скільки коштують бензин та дизель
Автозаправна станція. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

На українських автозаправних станціях знову змінилася вартість пального. У понеділок, 6 листопада, на українських АЗС зросла вартість дизельного пального.

Про це інформують Новини.LIVE, посилаючись на сайт Auto.ria.

Читайте також:

Яка інформація про пальне сьогодні, 6 листопада, вас цікавить найбільше:

null

Ціни на пальне на АЗС 6 листопада

За даними моніторингового сайту, 6 листопада середня вартість бензинів, дизелю та автомобільного газу така:

  • A-95+ — 58,25 грн/л;
  • А-95 — 55,42 грн/л;
  • А-92 — 53,53 грн/л;
  • дизельне пальне — 55,69 грн/л;
  • скраплений газ — 29,29 грн/л.

Тиждень тому

  • A-95+ — 58,29 грн/л,
  • А-95 — за 55,47 грн/л,
  • бензин А-92 — за 53,55 грн/л.

Інші види пального:

  • дизель — за 55,57 грн/л,
  • скраплений газ — 27,57 грн.

null

Ціни на найбільших АЗС: ОККО, WOG 6 листопада

6 листопада пальне брендів "Євро-95" та А-95 коштують найдорожче на АЗС SOCAR — по 61,99 грн/л та 59,99 грн/л.

  • Найнижча вартість А-95+ у мережі Motto — 54,97 грн/л, на А-95 — на АЗС "Маркет" — 51,18 грн/л.
  • А-92 найдорожче коштує на АЗС "Паралель" — 57,99 грн/л, найдешевше на АЗС "Маркет" — 50,49 грн/л.
  • Дизельне пальне продають на АЗСта ОККО за 57,99 грн/л, на SOCAR та  "Паралель" — 59,99 грн/л. Найнижча вартість ДП на АЗС "Маркет" — 51,38 грн/л.

У мережі WOG вартість автогазу — 29,98 грн/л, на KLO — 29,88 грн/л, на Shell — 29,02 грн/л.

Більше про авто

Нагадаємо, що в США випустили електробайк у стилі Harley-Davidson з запасом ходу 660 км. Новий електричний мотоцикл Evoke 6061-GT у змішаному циклі здатний подолати 495 км, а у місті — 660 км без підзарядки. Завдяки швидкій зарядці батарея поповнюється всього за 30 хвилин, а від розетки вдома — за ніч.

Раніше ми писали, що в Україні стартували продажі оновленого Volkswagen Amarok. Базова комплектація Amarok отримала 2 л турбодизель на 170 к.с. з повним приводом та 6-ступеневою механічною коробкою передач.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:31 В Україні закриють 53 заправки — відому мережу АЗС позбавили ліцензій

10:14 В Україні збільшили штрафи для чоловіків, які ще не були у військкоматі

Новина з відео

04:17 "Ми у космосі не самі" — вчені почули дуже дивні звуки планет

17:52 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 листопада: повний список

15:10 Потужні вибухи у Севастополі — стали відомі деталі атаки

Шуляк назвала космічні суми, необхідні для відбудови Маріуполя, Бахмута, Ірпеня - 80x80

Шуляк назвала космічні суми, необхідні для відбудови Маріуполя, Бахмута, Ірпеня

17:00 Війська окупантів готові застосувати РЕБ "Биліна" — що це їм дає

06:00 Мобілізація в Україні з 1 листопада: кого заберуть до ЗСУ у першу чергу

10:18 Луческу йде з "Динамо" — з'явився ще один претендент на пост тренера команди

09:51 Українці можуть отримати 6,6 тис. грн від французької організації — хто має право

Новина з фото

04:29Вибухи у Львівській області продовжуються — ППО добиває "шахеди"

Актуальне по темі