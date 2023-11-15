В Украине ищут повара за 125 тысяч —обещают ежедневные доплаты

Военный повар. Фото: armyinform

В Украине появилась работа поваром в бригаде "Азов" в батальонах и других подразделениях. Обещают заработную плату в размере 125 тыс. грн и ежедневные доплаты.

Вакансию разместили на сайте по поиску работы Work.ua.

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Повара ищут в 12 бригаду специального назначения Национальной гвардии Украины. За работу предлагают от 25 тыс. до 125 тыс. грн.

Кроме того, предусмотрены ежедневные доплаты в размере 3,3 тыс. грн за пребывание в зоне боевых действий.

Обязанностями повара будет:

приготовление блюд и кулинарных изделий для военнослужащих;

осуществление вспомогательной работы по изготовлению блюд и кулинарных изделий;

проведение процессов первичной кулинарной обработки сырья;

порционирование (комплектование), раздача блюд массового спроса для большого количества военнослужащих личного состава;

соблюдение стандартов приготовления блюд, правил гигиены и норм охраны труда.

От кандидата требуют опыт работы от одного года и наличие медицинской книги, а также профессионально-техническое образование, знание технологии приготовления блюд и правил гигиены, ответственное отношение к результатам работы, знание правил и сроков хранения сырья и полуфабрикатов и чистоплотность.

Условия приема на работу:

официальная мобилизация к концу военного положения или контракт;

денежное довольствие согласно стандартам принятым в Вооруженных Силах Украины;

возможность перевода для действующих военнослужащих.

Скриншот вакансии повара на Work.ua

Напомним, что в Украине ищут слесарей, которым готовы платить до 120 тыс. грн. Также гарантируется полный социальный пакет.