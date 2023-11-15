В Украине ищут повара за 125 тысяч —обещают ежедневные доплаты
В Украине появилась работа поваром в бригаде "Азов" в батальонах и других подразделениях. Обещают заработную плату в размере 125 тыс. грн и ежедневные доплаты.
Вакансию разместили на сайте по поиску работы Work.ua.
Работа поваром в Украине за 125 тыс. грн
Повара ищут в 12 бригаду специального назначения Национальной гвардии Украины. За работу предлагают от 25 тыс. до 125 тыс. грн.
Кроме того, предусмотрены ежедневные доплаты в размере 3,3 тыс. грн за пребывание в зоне боевых действий.
Обязанностями повара будет:
- приготовление блюд и кулинарных изделий для военнослужащих;
- осуществление вспомогательной работы по изготовлению блюд и кулинарных изделий;
- проведение процессов первичной кулинарной обработки сырья;
- порционирование (комплектование), раздача блюд массового спроса для большого количества военнослужащих личного состава;
- соблюдение стандартов приготовления блюд, правил гигиены и норм охраны труда.
От кандидата требуют опыт работы от одного года и наличие медицинской книги, а также профессионально-техническое образование, знание технологии приготовления блюд и правил гигиены, ответственное отношение к результатам работы, знание правил и сроков хранения сырья и полуфабрикатов и чистоплотность.
Условия приема на работу:
- официальная мобилизация к концу военного положения или контракт;
- денежное довольствие согласно стандартам принятым в Вооруженных Силах Украины;
- возможность перевода для действующих военнослужащих.
Напомним, что в Украине ищут слесарей, которым готовы платить до 120 тыс. грн. Также гарантируется полный социальный пакет.
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