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В Украине ищут повара за 125 тысяч —обещают ежедневные доплаты

15 ноября 2023 16:20
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
В Украине ищут повара за 125 тысяч —обещают ежедневные доплаты
Военный повар. Фото: armyinform
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

В Украине появилась работа поваром в бригаде "Азов" в батальонах и других подразделениях. Обещают заработную плату в размере 125 тыс. грн и ежедневные доплаты.

Вакансию разместили на сайте по поиску работы Work.ua. 

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Работа поваром в Украине за 125 тыс. грн

Повара ищут в 12 бригаду специального назначения Национальной гвардии Украины. За работу предлагают от 25 тыс. до 125 тыс. грн.

Кроме того, предусмотрены ежедневные доплаты в размере 3,3 тыс. грн за пребывание в зоне боевых действий.

Обязанностями повара будет:

  • приготовление блюд и кулинарных изделий для военнослужащих;
  • осуществление вспомогательной работы по изготовлению блюд и кулинарных изделий;
  • проведение процессов первичной кулинарной обработки сырья;
  • порционирование (комплектование), раздача блюд массового спроса для большого количества военнослужащих личного состава;
  • соблюдение стандартов приготовления блюд, правил гигиены и норм охраны труда.

От кандидата требуют опыт работы от одного года и наличие медицинской книги, а также профессионально-техническое образование, знание технологии приготовления блюд и правил гигиены, ответственное отношение к результатам работы, знание правил и сроков хранения сырья и полуфабрикатов и чистоплотность.

Условия приема на работу:

  • официальная мобилизация к концу военного положения или контракт;
  • денежное довольствие согласно стандартам принятым в Вооруженных Силах Украины;
  • возможность перевода для действующих военнослужащих.
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Скриншот вакансии повара на Work.ua

Напомним, что в Украине ищут слесарей, которым готовы платить до 120 тыс. грн. Также гарантируется полный социальный пакет.

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