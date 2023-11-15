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В Україні шукають кухаря за 125 тисяч — обіцяють щоденні доплати

15 листопада 2023 16:20
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
В Україні шукають кухаря за 125 тисяч — обіцяють щоденні доплати
Військовий кухар. Фото: armyinform
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

В Україні з'явилася робота кухарем у бригаді "Азов" в батальйонах та інших підрозділах. Обіцяють заробітню платню у розмірі 125 тис. грн та щоденні доплати.

Вакансію розмістили на сайті з пошуку роботи Work.ua.

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Робота кухарем в Україні за 125 тис. грн

Кухаря шукають в 12 бригаду спеціального призначення Національної гвардії України. За роботу пропонують від 25 тис. грн до 125 тис. грн.

Крім того, передбачені щоденні доплати у розмірі 3,3 тис. грн за перебування у зоні бойових дій.

Обов'язками кухаря буде:

  • приготування страв та кулінарних виробів для військовослужбовців;
  • здійснення допоміжної роботи з виготовлення страв та кулінарних виробів;
  • проведення процесів первинної кулінарної обробки сировини;
  • порціонування (комплектування), роздача страв масового попиту для великої кількості військовослужбовців особового складу;
  • дотримання стандартів приготування страв, правил гігієни та норм охорони праці.

Від кандидата вимагають досвід роботи від одного року та наявність медичної книжки, а також професійно-технічну освіту, знання технології приготування страв та правил гігієни, відповідальне ставлення до результатів роботи, знання правил і термінів зберігання сировини і напівфабрикатів та охайність.

Умови прийому на роботу:

  • офіційна мобілізація до кінця воєнного стану або контракт;
  • грошове забезпечення згідно зі стандартами прийнятим в Збройних силах України;
  • можливість переведення для діючих військовослужбовців.
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Скриншот вакансії кухаря на Work.ua

Нагадаємо, що в Україні шукають слюсарів, яким готові платити до 120 тис. грн. Також гарантують повний соціальний пакет.

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