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В Украине подорожала "молочная корзина" — какие сейчас цены

23 октября 2023 12:17
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Цены в Украине — в магазинах стремительно дорожают молочные продукты
Продуктовый магазин. Фото: Unplush
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Украине на конец октября 2023 года подорожал ряд популярных продуктов в супермаркетах. В частности, покупатели больше платят за молоко, сметану и творог.

Об этом свидетельствует информация портала Minfin.

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Как подорожала "Молочная корзина"

По данным сайта, стоимость молока торговой марки "Простонаше" (жирность 1%) выросла на несколько копеек, до 42,19 гривны за 900 мл. В то же время молоко "Яготинское" (жирность 2,6%) выросло в стоимости до 39,62 с 38,57 гривны.

 

цены
Источник: Минфин

Цена на сыр "Простонаше" (жирность 9%) подскочила с 72,71 до 75,37 гривны за 300 граммов. В Варусе сыр стоит 72,90 гривны.

 

цены
Источник: Минфин

Сметану "Президент" 15% также начали продавать дороже за последний месяц. Если в конце сентября стоила 39,35 гривны, то сейчас — 40,30 гривны.

 

цены
Источник: Минфин

По прогнозам экспертов, в Украине сливочное масло может существенно прибавить в цене в ближайшее время из-за дефицита. Ожидается, что продукт может подорожать до 25%. Связывают это с динамикой закупочных цен на сырье, что зависит в основном от баланса спрос-предложение.

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Напомним, в Украине в следующем году продолжится тенденция роста потребительских цен, однако более медленными темпами. По прогнозу руководителей украинских предприятий, в следующие 12 месяцев инфляция составит 14,8%.

Также мы писали, что Государственная служба статистики Украины обнародовала ценовую динамику ключевых продуктов в Украине за сентябрь 2023 года. В годовом измерении потребительская инфляция за месяц замедлилась на 1,5% до 7,1%, однако в месячном измерении цены подскочили на 0,5%.

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