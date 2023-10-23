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В Україні подорожчав "молочний кошик" — які зараз ціни

23 жовтня 2023 12:17
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Ціни в Україні — у магазинах стрімко дорожчають молочні продукти
Продуктовий магазин. Фото: Unplush
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

В Україні на кінець жовтня 2023 року подорожчала низка популярних продуктів у супермаркетах. Зокрема, покупці більше платять за молоко, сметану та сир.

Про це свідчить інформація порталу Minfin.

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Як подорожчав "Молочний кошик"

За даними сайту, вартість молока торгової марки "Простонаше" (жирність 1%) зросла на кілька копійок, до 42,19 гривні за 900 мл. Водночас молоко "Яготинське" (жирність 2,6%) зросло у вартості до 39,62 грн із 38,57.

 

ціни
Джерело: Мінфін

Ціна на  сир "Простонаше" (жирність 9%) підскочила із 72,71 до 75,37 гривні за 300 грамів. У Варусі сир коштує 72,90 гривні.

 

ціни
Джерело: Мінфін

Сметану "Президент" 15% також стали продавати дорожче за останній місяць. Якщо наприкінці вересня коштувала 39,35 гривні, то зараз 40,30 гривні.

 

ціни
Джерело: Мінфін

За прогнозами експертів, в Україні вершкове масло може суттєво додати у ціні найближчим часом через дефіцит. Очікується, що продукт може подорожчати до 25%. Пов'язують це з динамікою закупівельних цін сировини, що залежить в основному від балансу попит-пропозиція.

Більше про ціни

Нагадаємо, в Україні наступного року продовжиться тенденція зростання споживчих цін, однак більш повільними темпами. За прогнозом керівників українських підприємств, у наступні 12 місяців інфляція становитиме 14,8%.

Також ми писали, що Державна служба статистики України оприлюднила цінову динаміку на ключові продукти в Україні за вересень 2023 року. У річному вимірі споживча інфляція за місяць сповільнилася на 1,5%, до 7,1%, однак у місячному вимірі ціни підскочили на 0,5%.

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