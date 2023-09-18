Цены на сигареты — как подорожают табачные изделия в 2024 году

В Украине подорожают сигареты: какие будут цены в 2024 году
В Украине в 2024 году подорожают табачные изделия. Ожидается очередное повышение акцизов на сигареты.
Это прописано в проекте Государственного бюджета-2024.
Как изменятся цены на сигареты
Так, в проекте госбюджета было предложено повышение специфической ставки акциза на сигареты с фильтром и без фильтра в следующем году на 20% — с 1 567,64 гривны до 1 881,17 гривны за одну тысячу штук.
Размер минимального налогового обязательства по уплате акциза также повысится на 20% — с 2097,12 гривны до 2516,54 гривны за 1 тысячу штук.
По информации Госстатистики, сейчас пачка отечественных сигарет в Украине стоит в среднем 72 гривны, за пачку сигарет среднего сегмента придется отдать 77 гривен, а за премиум — 92 гривны. Стоимость акциза заложена в конечную стоимость табачных изделий, поэтому цены изменятся в следующем году так:
- пачка бюджетных сигарет подорожает как минимум на 14 гривен, до 86 гривен (средняя цена);
- сигареты среднего класса — на 15 гривен и больше, до 92 гривен;
- сигареты премиум-сегмента — на 18 гривен, до свыше 110 гривен.
В этом году также был пересмотрен акциз на сигареты. Повышение составило 20%. Ожидается, что акцизы будут повышать поэтапно до 2025 года — ежегодно на 20%.
Что еще стоит знать
Напомним, Верховная Рада Украины (ВРУ) приняла в целом законопроект №8287 о введении электронной акцизной марки для спиртных напитков, табачных изделий и жидкостей, используемых в электронных сигаретах. QR-коды, которые должны заменить бумажные акцизные марки, позволят каждому отслеживать товародвижение онлайн.
Также мы писали, что согласно соглашению об Ассоциации с ЕС, в Украине будет ежегодно расти акцизный налог на табачные изделия.