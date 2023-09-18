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В Україні подорожчають сигарети: які будуть ціни у 2024 році

18 вересня 2023 14:55
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Ціни на сигарети — як подорожчають тютюнові вироби у 2024-му
Точка продажу сигарет: Фото: РБК-Україна
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

В Україні у 2024 році подорожчають тютюнові вироби. Очікується чергове підвищення акцизів на сигарети.

Це прописано у проєкті Державного бюджету-2024.

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Як зміняться ціни на сигарети

Так, у проєкті держбюджету запропонували підвищення специфічної ставки акцизу на сигарети з фільтром та без фільтра наступного року на 20% — з 1 567,64 гривні до 1 881,17 гривні за одну тисячу штук.

Розмір мінімального податкового зобов'язання зі сплати акцизу також підвищиться на 20% — з 2097,12 гривні до 2516,54 гривні за 1 тисячу штук.

За інформацією Держстатистики, зараз пачка вітчизняних сигарет в Україні коштує у середньому 72 гривні, за пачку сигарет середнього сегмента доведеться віддати 77 гривень, а за преміум — 92 гривні. Вартість акцизу закладено у кінцеву вартість тютюнових виробів, тому ціни наступного року зміняться так:

  • пачка бюджетних сигарет подорожчає щонайменше на 14 гривень, до 86 гривень (середня ціна);
  • сигарети середнього класу — на 15 гривень і більше, до 92 гривень;
  • сигарети преміум-сегменту — на 18 гривень, до понад 110 гривень.

Цьогоріч також переглянули акциз на сигарети. Підвищення сягнуло 20%. Очікується, що акцизи підвищуватимуть поетапно до 2025 року — щороку на 20%.

Що ще варто знати

Нагадаємо, Верховна Рада України (ВРУ) ухвалила у цілому законопроєкт №8287 про введення електронної акцизної марки для спиртних напоїв, тютюнових виробів і рідин, що використовуються в електронних сигаретах. QR-коди, які мають замінити паперові акцизні марки, дозволять кожному відстежувати рух товару онлайн.

Також ми писали, що відповідно до угоди про Асоціацію з ЄС, в Україні щороку зростатиме акцизний податок на тютюнові вироби. 

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