Ціни на сигарети — як подорожчають тютюнові вироби у 2024-му

В Україні подорожчають сигарети: які будуть ціни у 2024 році
В Україні у 2024 році подорожчають тютюнові вироби. Очікується чергове підвищення акцизів на сигарети.
Це прописано у проєкті Державного бюджету-2024.
Як зміняться ціни на сигарети
Так, у проєкті держбюджету запропонували підвищення специфічної ставки акцизу на сигарети з фільтром та без фільтра наступного року на 20% — з 1 567,64 гривні до 1 881,17 гривні за одну тисячу штук.
Розмір мінімального податкового зобов'язання зі сплати акцизу також підвищиться на 20% — з 2097,12 гривні до 2516,54 гривні за 1 тисячу штук.
За інформацією Держстатистики, зараз пачка вітчизняних сигарет в Україні коштує у середньому 72 гривні, за пачку сигарет середнього сегмента доведеться віддати 77 гривень, а за преміум — 92 гривні. Вартість акцизу закладено у кінцеву вартість тютюнових виробів, тому ціни наступного року зміняться так:
- пачка бюджетних сигарет подорожчає щонайменше на 14 гривень, до 86 гривень (середня ціна);
- сигарети середнього класу — на 15 гривень і більше, до 92 гривень;
- сигарети преміум-сегменту — на 18 гривень, до понад 110 гривень.
Цьогоріч також переглянули акциз на сигарети. Підвищення сягнуло 20%. Очікується, що акцизи підвищуватимуть поетапно до 2025 року — щороку на 20%.
Що ще варто знати
Нагадаємо, Верховна Рада України (ВРУ) ухвалила у цілому законопроєкт №8287 про введення електронної акцизної марки для спиртних напоїв, тютюнових виробів і рідин, що використовуються в електронних сигаретах. QR-коди, які мають замінити паперові акцизні марки, дозволять кожному відстежувати рух товару онлайн.
Також ми писали, що відповідно до угоди про Асоціацію з ЄС, в Україні щороку зростатиме акцизний податок на тютюнові вироби.