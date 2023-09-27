Долги за электричество — в Украине хотят запретить отключать свет

Сотрудники энергосферы. Фото: google.com

В Украине планируют запретить выключать электроснабжение за задолженность со стороны населения на зимний период. С таким предложением выступило Министерство социальной политики.

Соответствующий проект постановления Кабинета Министров обнародовала для обсуждения Федерация профсоюзов Украины (ФПУ).

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Так, Минсоцполитики выступает за то, чтобы наиболее незащищенные категории потребителей при наличии долга не остались без света зимой.

Запрет будет распространяться на следующие категории уязвимых потребителей:

получателей жилищных субсидий;

лиц с инвалидностью I и II групп, в том числе лиц, осуществляющих уход за ребенком с инвалидностью или лиц с инвалидностью с детства, не получающих субсидий;

лиц, имеющих детские дома семейного типа и не получающих субсидии;

многодетных и малообеспеченных семей, также не имеющих субсидий;

приемных семей, воспитывающих троих и более детей и не имеющих субсидии;

бытовых потребителей электроэнергии, находящихся в помещениях (квартирах, домах), жизнь и здоровье которых зависит от непрерывной работы медоборудования, питающегося от электросетей, что подтверждают документы, и не имеющих субсидии.

В целом предлагают ввести специальные дополнительные меры по защите наиболее уязвимых категорий потребителей. Речь идет о таких возможностях:

обязать поставщика универсальных услуг предлагать реструктуризацию долга по оплате за электричество с ежемесячным платежом в пределах 20% прожиточного минимума;

запретить отключать электроэнергию за неуплату или уплату не в полном объеме с 15 октября по 15 апреля соответствующего года;

обязать облэнерго информировать клиентов, на территории деятельности которых запланированы перерывы в электроснабжении, о плановых отключениях в порядке, по Кодексу систем распределения;

обязать облэнерго бесплатно ремонтировать и восстанавливать внутренние электросети в жилом помещении потребителей, если в аварийном состоянии;

освободить потребителей от начисления штрафов и пени в связи с несвоевременной оплатой за электричество на время действия договора о реструктуризации долга;

освободить потребителей от обязанности возмещения затрат на восстановление или прекращение снабжения электроэнергией.

Больше о тарифах

Напомним, тарифы на коммунальные услуги могут существенно повыситься. Цены на газ и электроэнергию могут вырасти в несколько раз.

Ранее сообщалось, что украинские энергокомпании не могут полноценно готовиться к ближайшему отопительному сезону. Помешала ситуация с долгами государственной компании "Энергоатома", провоцирующей финансовый кризис в энергетической сфере.