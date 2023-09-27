Борги за електрику — в Україні хочуть заборонити вимикати світло

Працівники енергосфери. Фото: google.com

В Україні планують заборонити вимикати електропостачання за заборгованість з боку населення на зимовий період. З такою пропозицією виступило Міністерство соціальної політики.

Відповідний проєкт постанови Кабінету міністрів оприлюднила для обговорення Федерація профспілок України (ФПУ).

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Категорії громадян, яким не вимкнуть електрику

Так, Мінсоцполітики виступає за те, щоб найбільш незахищені категорії споживачів у разі наявності боргу не залишилися без світла взимку.

Заборона поширюватиметься на такі категорії уразливих споживачів:

отримувачів житлових субсидій;

осіб з інвалідністю І та ІІ груп, зокрема осіб, які здійснюють догляд за дитиною з інвалідністю чи за осіб з інвалідністю з дитинства, які не одержують субсидій;

осіб, які мають дитячі будинки сімейного типу і не одержують субсидії;

багатодітних та малозабезпечених родин, які також не мають субсидій;

прийомних сімей, які виховують трьох і більше дітей і не мають субсидії;

побутових споживачів електроенергії, що перебувають у приміщеннях (квартирах, будинках), життя й здоров'я яких залежить від безперервної роботи медобладнання, що живиться від електромереж, що підтверджується документами, і не мають субсидії.

У цілому пропонують запровадити спеціальні додаткові заходи захисту найбільш вразливих категорій споживачів. Йдеться про такі можливості:

зобов'язати постачальника універсальних послуг пропонувати реструктуризацію боргу щодо оплати за електрику зі щомісячним платежем не більше 20% прожиткового мінімуму;

заборонити відключати електроенергію за несплату чи сплату не в повному обсязі з 15 жовтня по 15 квітня відповідного року;

зобов'язати обленерго інформувати клієнтів, на території діяльності яких заплановані перерви в електропостачанні, про планові відключення у порядку за Кодексом систем розподілу;

зобов'язати обленерго безплатно ремонтувати та відновлювати внутрішні електромережі у житловому приміщенні споживачів, якщо в аварійному стані;

звільнити споживачів від нарахування штрафів та пені у зв'язку несвоєчасною оплатою за електрику на час дії договору про реструктуризацію боргу;

звільнити споживачів від обов'язку відшкодування витрат на відновлення чи припинення постачання електроенергії.

Більше про тарифи

Нагадаємо, тарифи на комунальні послуги можуть істотно підвищитися. Ціни на природний газ та електроенергію можуть зрости у кілька разів.

Раніше повідомлялося, що українські енергокомпанії не можуть повноцінно готуватися до найближчого опалювального сезону. На заваді стала ситуація із боргами державної компанії "Енергоатома", що провокує фінансову кризу в енергетичній сфері.