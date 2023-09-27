Налоги в Украине — платить экологический налог будут по-новому

Денежные купюры. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Украине планируют ввести новый экологический налог. Его ставки будут поощрять увеличение объемов сортировки и рециклинга.

Об этом сообщает пресс-служба правительства.

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Детальнее об экологическом налоге

Как рассказали в Минсреды, сейчас идет работа по внедрению соответствующих изменений в Налоговом кодексе.

Речь идет о проекте закона "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно экологического налога, взимаемого за захоронение отходов и размещение отходов добывающей промышленности".

Как пояснили в ведомстве, это требование рамочного закона "Об управлении отходами". Документ уже вступил в силу.

После согласования концепции проект закона будет опубликован для общественного обсуждения. В частности, планируется провести ряд обсуждений с представителями общественности и бизнеса.

Зачем нужен эконалог

Как поясняют в Министерстве, ключевые цели реформы управления отходами:

сокращение объемов захоронения отходов;

переход к разумному потреблению, раздельному сбору отходов, рециклингу;

уменьшение губительного влияния отходов на окружающую среду и население.

Как будут формировать ставки налога

В ведомстве отметили, что ставки налогов на захоронение и размещение отходов сформируют так, чтобы они стимулировали уменьшение прямого захоронения несортированных отходов и необработанных биоотходов. При этом поощряли наращивание объемов сортировки и рециклинга.

По информации 2020-2021 годов, большая часть всех отходов в стране задекларирована как малоопасные отходы. В то время как значительный их процент можно было бы посортировать и отдать на рециклинг, однако их всех поместили на полигоны и свалки.

"Несовершенное законодательство дает возможность субъектам хозяйствования декларировать практически все отходы как не представляющие опасности и избегать уплаты высоких налогов за захоронение, в том числе смешанных бытовых отходов. Такая ситуация отнюдь не стимулирует переходить к глубокой сортировке отходов и их переработки. Согласно европейской Директиве о захоронении отходов 1999/31/EC, государства-члены ЕС до 2035 года должны уменьшить количество захороненных на полигонах бытовых отходов до 10% от общего количества бытовых отходов", — отмечают в Министерстве.

Такой налог действует в 23 странах еврозоны, а также в Швейцарии и Великобритании. Ставки налога существенно отличаются, например, для захоронения бытовых отходов стартуют от 5 евро/т до более чем 100 евро/т.

Как свидетельствуют исследования, в странах, где эконалог высок, есть больше предпосылок для переработки отходов, а в странах, где низкий, перерабатывается только незначительная их часть.

Что еще стоит знать

Напомним, Налоговая служба Украины имеет право запрашивать финансовую информацию по счетам. За игнорирование предусмотрено наказание в виде штрафов в десятки тысяч гривен.