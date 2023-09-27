Податки в Україні — платити екологічний податок будуть по-новому

Грошові купюри. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В Україні планують запровадити новий екологічний податок. Його ставки заохочуватимуть збільшення обсягів сортування та рециклінгу.

Про це інформує пресслужба уряду.

Читайте також:

Детальніше про екологічний податок

Як розповіли у Міндовкіллі, зараз триває робота над впровадженням відповідних змін у Податковому кодексі.

Йдеться про проєкт закону "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо екологічного податку, що справляється за захоронення відходів та розміщення відходів видобувної промисловості".

Як пояснили у відомстві, це є вимогою рамкового закону "Про управління відходами". Документ вже набув чинності.

Після узгодження концепції проєкт закону опублікують для громадського обговорення. Зокрема, планують провести низку обговорень із представниками громадськості та бізнесу.

Навіщо потрібен екоподаток

Як пояснюють у Міністерстві, ключові цілі реформи управління відходами:

скорочення обсягів захоронення відходів;

перехід до розумного споживання, роздільного збору відходів, рециклінгу;

зменшення згубного впливу відходів на довкілля та населення.

Як формуватимуть ставки податку

У відомстві зазначили, що ставки податків на захоронення та розміщення відходів сформують так, щоб вони стимулювали зменшення прямого захоронення несортованих відходів та необроблених біовідходів. При цьому заохочували до нарощення обсягів сортування й рециклінгу.

За інформацією 2020-2021 років, більшу частину усіх відходів в країні задекларовано як малонебезпечні відходи. Тоді як значний їх відсоток можна було б посортувати і віддати на рециклінг, однак їх всіх помістили на полігони й сміттєзвалища.

"Недосконале законодавство дає можливість суб’єктам господарювання декларувати практично усі відходи як такі, що не становлять небезпеки, та уникати сплати високих податків за захоронення, у тому числі, змішаних побутових відходів. Така ситуація аж ніяк не стимулює переходити до глибокого сортування відходів та їх переробки. Відповідно до європейської Директиви про захоронення відходів 1999/31/EC, держави-члени ЄС до 2035 року повинні зменшити кількість побутових відходів, що захоронюються на полігонах, до 10% від загальної кількості побутових відходів", — наголошують у Міністерстві.

Такий податок діє у 23 країнах єврозони, а також у Швейцарії та Великій Британії. Ставки податку суттєво різняться, наприклад, для захоронення побутових відходів стартують від 5 євро/т до більш ніж 100 євро/т.

Як свідчать дослідження, в країнах, де екоподаток високий, є більше передумов для переробки відходів, а у країнах, де низький, переробляється тільки незначна їх частина.

Що ще варто знати

Нагадаємо, Податкова служба України має право запитувати фінансову інформацію за рахунками. За ігнорування передбачене покарання у вигляді штрафів на десятки тисяч гривень.