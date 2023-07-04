Штрафы в Украине — депутаты планируют отменить популярное наказание

Женщина с детьми за рулем. Фото: google.com

В Украине планируют отменить довольно распространенный штраф для водителей. Речь идет о наказании за перевозку пассажиров с непристегнутым ремнем безопасности.

Соответствующий законопроект зарегистрирован в Верховной Раде Украины (ВРУ).

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Отмена популярного штрафа

Новый проект закона №9210-1 вносит изменения в статью 121 Кодекса Украины об административных правонарушениях и другие законодательные акты Украины по безопасности эксплуатации транспортных средств.

По действующему законодательству, ремнями безопасности должны пользоваться как водители, так и пассажиры (сидящие спереди и сзади).

Обычные штрафы за нарушение правил пользования ремнями безопасности составляют 510 грн, а в случае этого нарушения во время ДТП предусмотрен штраф в сумме от 2,4 тыс. до 8,5 тыс. грн. Вся ответственность ложится на водительские плечи. Так, если в авто четверо пассажиров вместе с водителем окажутся не пристегнутыми ремнями безопасности, то за всех должен заплатить владелец авто.

Новый законопроект предлагает наказывать за непристегнутый ремень безопасности самих пассажиров.

Профильный комитет Верховной Рады рассмотрел документ и рекомендовал включить его в повестку дня.

Штрафы во время войны

По информации "Опендатабот", в прошлом военном году только одни камеры автофиксации обнаружили около двух миллионов нарушений ПДД.

В общей сложности за штрафы в период после возобновления работы камер (с мая по декабрь) было уплачено 382,8 млн грн. В среднем фиксируют около 300 тыс. постановлений ежемесячно.

Напомним, в Украине для водителей подготовили очередные изменения при купле-продаже автомобилей. Перерегистрация транспортных средств будет проходить по-новому.

Также мы писали, что в Украине предлагают ввести штрафы за ненадлежащую подготовку водителей к управлению транспортом. Соответствующий законопроект ждет второго чтения.