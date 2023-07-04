Штрафи в Україні — депутати планують скасувати популярне покарання

Жінка з дітьми за кермом. Фото: google.com

В Україні планують скасувати доволі поширений штраф для водіїв. Йдеться про покарання за перевезення пасажирів з непристебнутим паском безпеки.

Відповідний законопроєкт зареєстрований у Верховній Раді України (ВРУ).

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Скасування популярного штрафу

Новий проєкт закону №9210-1 вносить зміни до статті 121 Кодексу України про адміністративні правопорушення та інші законодавчі акти України щодо безпеки експлуатації транспортних засобів.

За чинним законодавством, пасками безпеки мають користуватися як водії, так і пасажири (ті, хто сидить спереду і позаду).

Звичайні штрафи за порушення правил користування пасками безпеки становлять 510 грн, а в разі цього порушення під час ДТП передбачений штраф у сумі від 2,4 тис. до 8,5 тис. грн. Вся відповідальність лягає на плечі водіїв. Так, якщо в авто четверо пасажирів разом з водієм виявляться не пристебнутими пасками безпеки, то за всіх має заплатити власник авто.

Новий законопроєкт пропонує карати за непристебнутий пасок безпеки самих пасажирів.

Профільний комітет Верховної Ради розглянув документ та рекомендував включити його до порядку денного.

Штрафи під час війни

За інформацією "Опендатабот", минулого воєнного року тільки одні камери автофіксації виявили близько двох мільйонів порушень правил дорожнього руху.

Загалом за штрафи у період після поновлення роботи камер (з травня по грудень) було сплачено 382,8 млн грн. У середньому фіксують близько 300 тис. постанов щомісяця.

Нагадаємо, в Україні для водіїв підготували чергові зміни під час купівлі-продажу автомобілів. Перереєстрація транспортних засобів відбуватиметься по-новому.

Також ми писали, що в Україні пропонують запровадити штрафи за неналежну підготовку водіїв до керування транспортом. Відповідний законопроєкт чекає на друге читання.