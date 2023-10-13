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В Украине подскочили цены на топливо: ситуация на рынке 13 октября

13 октября 2023 08:30
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Цены на топливо 13 октября — на украинских АЗС дорожает бензин
Автозаправочная станция. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В пятницу, 13 октября, украинские автозаправочные станции обновили стоимость горючего. За сутки повысились на несколько копеек средние цены на дизельное топливо и автомобильный газ, а также на все виды бензинов.

Об этом сообщают Новини.LIVE, ссылаясь на сайт Auto.ria.

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Цены на бензин, дизель и газ – 13 октября

Якір Цены на топливо на АЗС 13 октября

По информации мониторингового портала, 13 октября средняя стоимость бензинов, дизеля и автогаза такова:

  • A-95+ — 58,27 грн/л;
  • А-95 — 55,42 грн/л;
  • А-92 — 53,29 грн/л;
  • дизельное топливо — 55,65 грн/л;
  • сжиженный газ — 25,99 грн/л.

Якір Неделю назад

  • A-95+ стоил в среднем 58,27 грн/л,
  • А-95 — за 55,32 грн/л,
  • бензин А-92 продавали по 53,22 грн/л.

Другие виды горючего:

  • дизель продавали по 55,35 грн/л,
  • а также автогаз — 25,73 грн.

Цены на топливо сегодня 13 октября на крупнейших АЗК Украины

Якір Цены на крупнейших АЗС: ОККО, WOG 13 октября

13 октября бензин марок "Евро-95" и А-95 дороже всего стоит в сети SOCAR — 60,99 грн/л и 58,99 грн/л.

  • Самая низкая цена на А-95+ сеть Luxwen — 55,49 грн/л, на А-95 — на АЗС "Авантаж7" — 49,95 грн/л.
  • А-92 дороже всего реализуют на АЗС "Параллель" — 57,49 грн/л, дешевле всего АЗС "Маркет" — 50,49 грн/л.
  • Дизель продают в сети ОККО и WOG за 57,99 грн/л, на SOCAR — 58,99 грн/л.

На АЗС Shell автомобильный газ стоит 26,17 грн/л, на KLO — 26,48 грн/л.

 

цены на бензин 13 октября
Источник: АвтоРиа

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Напомним, специалисты Института потребительских экспертиз решили проверить, насколько качественен бензин популярной марки А-95. В целом эксперты топливного рынка прогнозируют увеличение оборота "теневого" топлива. Это может существенно повлиять на качество самого бензина.

Также мы писали, что, несмотря на рост продаж электрокаров, самыми популярными в Украине остаются автомобили с бензиновыми двигателями, которые в августе охватили 42% рынка новых легковых автомобилей. В ситуации, когда цены на АЗС постоянно бьют рекорды, следует прислушиваться к советам по экономии горючего.

 

 

 

 

 

 

 

 

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