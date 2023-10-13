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В Україні підскочили ціни на пальне: ситуація на ринку 13 жовтня

13 жовтня 2023 08:30
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Ціни на пальне 13 жовтня — на українських АЗС дорожчає бензин
Автозаправна станція. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

У п'ятницю, 13 жовтня, українські автозаправні станції оновили вартість пального. За добу підвищились на кілька копійок середні ціни на дизельне пальне та автомобільний газ, а також на всі види бензинів.

Про це повідомляють Новини.LIVE, посилаючись на сайт Auto.ria.

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ЯкірЦіни на пальне на АЗС 13 жовтня

За інформацією моніторингового порталу, 13 жовтня середня вартість бензинів, дизелю та автогазу така:

  • A-95+ — 58,27 грн/л;
  • А-95 — 55,42 грн/л;
  • А-92 — 53,29 грн/л;
  • дизельне пальне — 55,65 грн/л;
  • скраплений газ — 25,99 грн/л.

ЯкірТиждень тому

  • A-95+ коштував у середньому 58,27 грн/л,
  • А-95 — за 55,32 грн/л,
  • бензин А-92 продавали за 53,22 грн/л.

Інші види пального:

  • дизель продавали за 55,35 грн/л,
  • а також автогаз — 25,73 грн.

Ціни на пальне сьогодні 13 жовтня на найбільших АЗК України

ЯкірЦіни на найбільших АЗС: ОККО, WOG 13 жовтня

13 жовтня бензин марок "Євро-95" та А-95 найдорожче коштує у мережі SOCAR — 60,99 грн/л та 58,99 грн/л.

  • Найнижча ціна на А-95+ мережа Luxwen — 55,49 грн/л, на А-95 — на АЗС "Авантаж7" — 49,95 грн/л.
  • А-92 найдорожче реалізують на АЗС "Паралель" — 57,49 грн/л, найдешевше АЗС "Маркет" — 50,49 грн/л.
  • Дизель продають у мережі ОККО та WOG за 57,99 грн/л, на SOCAR — 58,99 грн/л.

На АЗС Shell автомобільний газ коштує 26,17 грн/л, на KLO — 26,48 грн/л.

 

ціни на бензин 13 жовтня
Джерело: АвтоРіа

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Нагадаємо, фахівці Інституту споживчих експертиз вирішили перевірити, наскільки якісний бензин популярної марки А-95. Загалом експерти паливного ринку прогнозують збільшення обігу "тіньового" пального. Відтак, це може суттєво вплинути на якість самого бензину.

 

Також ми писали, що попри зростання продажів електрокарів, найпопулярнішими в Україні залишаються авто з бензиновими двигунами, які у серпні охопили 42% ринку нових легковиків. У ситуації, коли ціни на АЗС постійно б'ють рекорди, варто прислухатися до порад з економії пального.

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