Курс валют на 18 октября — Нацбанк установил новую цену на доллар и евро

Обменный пункт в Киеве. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на среду, 18 октября. Согласно ему, евро стоит 38,55 грн/евро (+0,27), а доллар — 36,45 грн (+0,12).

Такие сведения обнародованы на сайте Нацбанка.

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Курс доллара и евро на 18 октября

На наличном рынке Украины американская валюта в среднем стоит 38,10 грн (+0,00). В покупке — 37,46 грн (+0,05), в продаже — 38,15 (+0,03). Евро стоит в покупке 39,62 грн (+0,09), в продаже — 40,64 (+0,07) грн.

ПриватБанк — 37,25 грн — 37,85 грн;

Ощадбанк — 37,50 грн — 38,20 грн;

Правэкс-Банк — 37,90 грн (+0,25) — 38,20 грн (+0,10);

Райффайзенбанк — 37,40 грн — 37,76 грн;

ТАСкомбанк — 37,50 грн — 38,15 грн (+0,05).

Sense bank — 37,70 грн (+0,25) — 38,20 грн (+0,05).

Курс валют в обменниках

В обменных пунктах доллар стоит: в покупке — 38,06 грн (+0,01), в продаже — 38,18 (+0,03). Цена евро в покупке — 40,38 грн (+0,08), в продаже — 40,55 грн (+0,05).

Источник: Минфин

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Напомним, в Украине с начала 2023 года фиксируется сокращение спроса на наличные средства против аналогичного периода прошлого года. На начало октября в обращении находится почти 728 млрд гривен в наличных.