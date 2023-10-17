Курс валют на 18 жовтня — Нацбанк встановив нову ціну на долар та євро

Обмінний пункт у Києві. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Національний банк України (НБУ) встановив офіційний курс валют на середу, 18 жовтня. Відповідно до нього, євро коштує 38,55 грн/євро (+0,27), а долар — 36,45 грн (+0,12).

Такі відомості оприлюднені на сайті Нацбанку.

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Курс долара та євро на 18 жовтня

На готівковому ринку України американська валюта у середньому коштує 38,10 грн (+0,00). У купівлі — 37,46 грн (+0,05), в продажу — 38,15 (+0,03). Євро коштує у купівлі 39,62 грн (+0,09), у продажу — 40,64 (+0,07) грн.

ПриватБанк — 37,25 грн — 37,85 грн;

Ощадбанк — 37,50 грн — 38,20 грн;

Правекс-Банк — 37,90 грн (+0,25) — 38,20 грн (+0,10);

Райффайзенбанк — 37,40 грн — 37,76 грн;

ТАСкомбанк — 37,50 грн — 38,15 грн (+0,05).

Sense bank — 37,70 грн (+0,25) — 38,20 грн (+0,05).

Курс валют в обмінниках

В обмінних пунктах долар коштує: у купівлі — 38,06 грн (+0,01), у продажу — 38,18 (+0,03). Ціна євро у купівлі — 40,38 грн (+0,08), у продажу — 40,55 грн (+0,05).

Джерело: Мінфін

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Більше про валюту

Нагадаємо, в Україні з початку 2023 року фіксують скорочення попиту на готівкові кошти проти аналогічного періоду минулого року. На початок жовтня в обігу перебуває майже 728 млрд гривень у готівці.