Курс доллара и евро на 3 ноября — сколько стоит валюта в Украине

Обменный пункт в Киеве. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В украинских банках и обменниках продолжает дешеветь доллар. Впрочем, в Национальном банке Украины (НБУ) официальный курс американской валюты остается неизменным, а курс евро, наоборот, значительно вырос.

Такие данные обнародованы на сайте НБУ.

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Курс доллара, евро и злотого

Так, согласно официальной информации Нацбанка, на пятницу, 3 ноября, курс установлен на уровне:

доллар стоит 36,26 грн;

евро — 38,23 грн/евро (+0,44);

злотый — 8,56 грн/PLN (-0,09).

Курс валют в банках

По данным сайта Kurs, на украинском наличном рынке американская валюта потеряла в цене. В среднем стоит 37,71 грн (-0,05). В покупке — 37,28 грн (-0,38), в продаже — 37.76 (-0,16). Цена евро в покупке — 40,05 грн (+0,54), в продаже — 40,19 грн (-0,25).

Курс доллара в украинских банках

Курс валют в обменниках

Ситуация в обменных пунктах, по информации портала Minfin, следующая: доллар в покупке стоит 37,67 грн (-0,05), в продаже — 37,80. Стоимость евро в покупке — 40,05 грн (-0,05), в продаже — 40,20 грн (-0,05).

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Аналитики компании Dragon Capital обновили прогноз по курсу доллара и инфляции. В частности, в этом году ожидают положительные изменения по курсу валют.

Также мы писали, что ПриватБанк обновил правила SWIFT-переводов. Теперь для клиентов банка установлены единые тарифы на переводы как за границу, так и по Украине.