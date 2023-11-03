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В Україні дорожчає євро — курс валют на сьогодні

3 листопада 2023 09:05
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Курс долара та євро на 3 листопада — скільки коштує валюта в Україні
Обмінний пункт у Києві. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

В українських банках та обмінниках продовжує дешевшати долар. Втім у Національному банку України (НБУ) офіційний курс американської валюти залишається незмінним, а курс євро, навпаки, значно зріс.

Такі дані оприлюднено на сайті НБУ.

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Так, відповідно до офіційної інформації Нацбанку, на п'ятницю, 3 листопада, курс встановлено на рівні:

  • долар коштує 36,26 грн;
  • євро — 38,23 грн/євро (+0,44);
  • злотий — 8,56 грн/PLN (-0,09).

Курс валют у банках

За даними сайту Kurs, на українському готівковому ринку американська валюта втратила в ціні. У середньому коштує 37,71 грн (-0,05). У купівлі — 37,28 грн (-0,38), в продажу — 37.76 (-0,16). Ціна євро у купівлі — 40,05 грн (+0,54), в продажу — 40,19 грн (-0,25).

Курс долара в українських банках

Курс валют в обмінниках

Ситуація в обмінних пунктах, за інформацією порталу Minfin, наступна: долар у купівлі коштує 37,67 грн (-0,05), у продажу — 37,80. Вартість євро у купівлі — 40,05 грн (-0,05), у продажу — 40,20 грн (-0,05).

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Аналітики компанії Dragon Capital оновили прогноз щодо курсу долара та інфляції. Зокрема, цьогоріч очікують позитивні зміни щодо курсу валют.

Також ми писали, що ПриватБанк оновив правила щодо SWIFT-переказів. Тепер для клієнтів банку встановлені єдині тарифи на перекази як за кордон, так і по Україні.

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