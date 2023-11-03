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В Украине дорожает автогаз — какие цены на АЗС сегодня

3 ноября 2023 08:45
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Цены на топливо 3 ноября - сколько стоят бензин и автогаз
Автозаправочная станция. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

На украинских автозаправочных станциях снова изменилась стоимость горючего. В пятницу, 3 ноября, немного упали цены на бензин и дизельное топливо на некоторых заправках, а автогаз, напротив, продолжает дорожать.

Об этом информируют Новини.LIVE, ссылаясь на сайт Auto.ria.

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Якір Цены на горючее на АЗС 3 ноября

По данным мониторингового сайта, 3 ноября средняя стоимость бензинов, дизеля и автомобильного газа такова:

  • A-95+ — 58,27 грн/л;
  • А-95 — 55,41 (-0,05) грн/л;
  • А-92 — 53,54 грн/л;
  • дизельное топливо — 55,57 (-0,02) грн/л;
  • сжиженный газ — 28,14 грн/л.

Якір Неделю назад

  • A-95+ — 58,29 грн/л,
  • А-95 — за 55,47 грн/л,
  • бензин А-92 — за 53,55 грн/л.

Другие виды горючего:

  • дизель — за 55,49 грн/л,
  • сжиженный газ — 27,25 грн.

 

Якір Цены на крупнейших АЗС: ОККО, WOG 3 ноября

3 ноября октября горючее брендов "Евро-95" и А-95 стоят дороже всего на АЗС SOCAR — по 61,99 грн/л и 59,99 грн/л.

  • Самая низкая стоимость А-95+ в сети Motto — 54,97 грн/л, на А-95 — на АЗС "Авантаж7" — 49,95 грн/л.
  • А-92 дороже всего стоит на АЗС "Параллель" — 57,99 грн/л, дешевле всего на АЗС "Маркет" — 50,49 грн/л.
  • Дизельное топливо продается на АЗС "Параллель" и ОККО за 57,99 грн/л, на SOCAR — 59,99 грн/л. Самая низкая стоит ДП на АЗС "Маркет" — 51,38 грн/л.

В сети WOG стоимость автогаза – 28,97 грн/л, на KLO — 28,38 грн/л, на Shell — 28,22 грн/л.

 

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Напомним, что, несмотря на относительное тепло осенью, в Украине уже были ночные заморозки, что означает, что пора менять шины колес авто на зимние. Дело в том, что на холоде мягкая летняя резина твердеет и начинает скользить по дороге. Мы рассказали, какую зимнюю резину выбрать для автомобиля и когда ее менять.

Ранее мы писали, что Украинский парк новых легковых автомобилей вырос в октябре 2023 года на 83% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. Автолюбители предпочитали марку Toyota и модель Renault Duster.

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