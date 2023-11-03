Цены на топливо 3 ноября - сколько стоят бензин и автогаз

В Украине дорожает автогаз — какие цены на АЗС сегодня
На украинских автозаправочных станциях снова изменилась стоимость горючего. В пятницу, 3 ноября, немного упали цены на бензин и дизельное топливо на некоторых заправках, а автогаз, напротив, продолжает дорожать.
Об этом информируют Новини.LIVE, ссылаясь на сайт Auto.ria.
Какая информация о горючем сегодня, 3 ноября, вас интересует больше всего:
Цены на горючее на АЗС 3 ноября
По данным мониторингового сайта, 3 ноября средняя стоимость бензинов, дизеля и автомобильного газа такова:
- A-95+ — 58,27 грн/л;
- А-95 — 55,41 (-0,05) грн/л;
- А-92 — 53,54 грн/л;
- дизельное топливо — 55,57 (-0,02) грн/л;
- сжиженный газ — 28,14 грн/л.
Неделю назад
- A-95+ — 58,29 грн/л,
- А-95 — за 55,47 грн/л,
- бензин А-92 — за 53,55 грн/л.
Другие виды горючего:
- дизель — за 55,49 грн/л,
- сжиженный газ — 27,25 грн.
Цены на крупнейших АЗС: ОККО, WOG 3 ноября
3 ноября октября горючее брендов "Евро-95" и А-95 стоят дороже всего на АЗС SOCAR — по 61,99 грн/л и 59,99 грн/л.
- Самая низкая стоимость А-95+ в сети Motto — 54,97 грн/л, на А-95 — на АЗС "Авантаж7" — 49,95 грн/л.
- А-92 дороже всего стоит на АЗС "Параллель" — 57,99 грн/л, дешевле всего на АЗС "Маркет" — 50,49 грн/л.
- Дизельное топливо продается на АЗС "Параллель" и ОККО за 57,99 грн/л, на SOCAR — 59,99 грн/л. Самая низкая стоит ДП на АЗС "Маркет" — 51,38 грн/л.
В сети WOG стоимость автогаза – 28,97 грн/л, на KLO — 28,38 грн/л, на Shell — 28,22 грн/л.
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