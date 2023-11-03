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В Україні дорожчає автогаз — які ціни на АЗС сьогодні

3 листопада 2023 08:45
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Ціни на пальне 3 листопада — скільки коштують бензин та автогаз
Автозаправна станція. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

На українських автозаправних станціях знову змінилась вартість пального. У п'ятницю, 3 листопада, трохи впали ціни на бензин та дизельне пальне на деяких заправках, а автогаз, навпаки, продовжує дорожчати.

Про це інформують Новини.LIVE, посилаючись на сайт Auto.ria.

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ЯкірЦіни на пальне на АЗС 3 листопада

За даними моніторингового сайту, 3 листопада середня вартість бензинів, дизелю та автомобільного газу така:

  • A-95+ — 58,27 грн/л;
  • А-95 — 55,41 (-0,05) грн/л;
  • А-92 — 53,54 грн/л;
  • дизельне пальне — 55,57 (-0,02) грн/л;
  • скраплений газ — 28,14 грн/л.

ЯкірТиждень тому

  • A-95+ — 58,29 грн/л,
  • А-95 — за 55,47 грн/л,
  • бензин А-92 — за 53,55 грн/л.

Інші види пального:

  • дизель — за 55,49 грн/л,
  • скраплений газ — 27,25 грн.

 

ЯкірЦіни на найбільших АЗС: ОККО, WOG 3 листопада

3 листопада жовтня пальне брендів "Євро-95" та А-95 коштують найдорожче на АЗС SOCAR — по 61,99 грн/л та 59,99 грн/л.

  • Найнижча вартість А-95+ у мережі Motto — 54,97 грн/л, на А-95 — на АЗС "Авантаж7" — 49,95 грн/л.
  • А-92 найдорожче коштує на АЗС "Паралель" — 57,99 грн/л, найдешевше на АЗС "Маркет" — 50,49 грн/л.
  • Дизельне пальне продають на АЗС "Паралель" та ОККО за 57,99 грн/л, на SOCAR — 59,99 грн/л. Найнижча вартіcть ДП на АЗС "Маркет" — 51,38 грн/л.

У мережі WOG вартість автогазу — 28,97 грн/л, на KLO — 28,38 грн/л, на Shell — 28,22 грн/л.

 

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