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В Украине доллар продолжил падение: курс валют на 12 октября

11 октября 2023 23:05
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Курс валют на 12 октября — доллар продолжает дешеветь
Обменный пункт в Киеве. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на 12 октября. Согласно ему, евро стоит 38,63 грн/евро (+0,03), а доллар — 36,43 грн (-0,07).

Такая информация обнародована на сайте НБУ по результатам торгов на межбанке.

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На наличном рынке Украины американская валюта в среднем стоит 38,11 грн (-0,01). В покупке — 37,45 грн (+0,04), в продаже — 38,14 (+0,03). Евро стоит в покупке 39,87 грн (+0,02), в продаже — 40,75 (-0,01) грн.

  • ПриватБанк — 37,15 грн — 37,75 грн;
  • Ощадбанк — 37,50 грн – 38,20 грн;
  • Укрэксимбанк — 37,25 грн (-0,05) — 37,85 грн (-0,05);
  • Райффайзенбанк — 37,40 грн — 37,73 грн (-0,11);
  • ТАСкомбанк — 37,35 грн (-0,05) — 38,00 грн (-0,05).

Курс валют в обменниках

В обменных пунктах доллар стоит: в покупке — 38,05 грн, в продаже — 38,17(-0,03). Цена евро в покупке — 40,45 грн, в продаже — 40,65.

курс валют на 12 октября
Источник: Минфин

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Напомним, эксперты оценили возможность укрепления доллара. Специалисты исключают наиболее негативный сценарий развития ситуации на валютном рынке.

Также мы писали, что ранее в Нацбанке, опираясь на анализ обращений граждан, было выпущено разъяснение относительно обмена наличной иностранной валюты. Оно касалось банков и обменников.

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