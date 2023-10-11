Курс валют на 12 жовтня — долар продовжує дешевшати

Обмінний пункт у Києві. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Національний банк України (НБУ) встановив офіційний курс валют на 12 жовтня. Згідно з ним, євро коштує 38,63 грн/євро (+0,03), а долар — 36,43 грн (-0,07).

Така інформація оприлюднена на сайті НБУ за результатами торгів на міжбанку.

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Курс долара та євро

На готівковому ринку України американська валюта у середньому коштує 38,11 грн (-0,01). У купівлі — 37,45 грн (+0,04), в продажу — 38,14 (+0,03). Євро коштує у купівлі 39,87 грн (+0,02), у продажу — 40,75 (-0,01) грн.

ПриватБанк — 37,15 грн — 37,75 грн;

Ощадбанк — 37,50 грн — 38,20 грн;

Укрексімбанк — 37,25 грн (-0,05) — 37,85 грн (-0,05);

Райффайзенбанк — 37,40 грн — 37,73 грн (-0,11);

ТАСкомбанк — 37,35 грн (-0,05) — 38,00 грн (-0,05).

Курс валют в обмінниках

В обмінних пунктах долар коштує: у купівлі — 38,05 грн, у продажу — 38,17(-0,03). Ціна євро у купівлі — 40,45 грн, у продажу — 40,65.



Джерело: Мінфін

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Також ми писали, що раніше у Нацбанку, спираючись на аналіз звернень громадян, випустили роз’яснення щодо обміну готівкової іноземної валюти. Воно стосувалось банків та обмінників.