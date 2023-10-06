Курс валют на 7 октября — в Украине подешевел доллар

Обменный пункт в Киеве. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Национальном банке Украины установили официальный курс валют на следующий банковский день. Согласно ему, евро стоит 38,65 грн/евро (+0,11), а доллар — 36,58 грн (-0,04).

Такие данные обнародованы на портале Нацбанка по результатам торгов на межбанке.

Читайте также:

Курс доллара и евро

На наличном рынке американская валюта в среднем стоит 38,13 грн (-0,03). В покупке — 37,49 грн (+0,04), в продаже — 38,10. Евро стоит в покупке 39,73 грн (+0,01), в продаже – 40,66 (+0,03) грн.

ПриватБанк — 37,20 грн — 37,80 грн;

Ощадбанк — 37,70 грн — 38,20 грн;

Укрэксимббанк — 37,30 грн (-0,20) — 37,90 грн (-0,20);

Райффайзенбанк — 37,40 грн — 37,84 грн;

ОТП банк — 37,00 грн (-0,00) — 37,78 грн (-0,02);

Правэкс-Банк — 37,40 грн (-0,10) — 38,05 грн (-0,35).

Курс валют в обменниках

В обменных пунктах доллар стоит: в покупке — 38,10 грн (+0,05), в продаже — 38,20. Цена евро в покупке — 40,40 грн (+0,05), в продаже – 40,60.

Источник: Минфин

Если вам нужно быстро конвертировать любую валюту — используйте наш удобный калькулятор.

Больше о деньгах

Напомним, решение о прекращении банковской лицензии и последующей ликвидации АО "Украинский строительно-инвестиционный банк" было принято Национальным банком Украины. Соответствующее решение было принято 5 октября.

Также мы писали, что Национальный банк Украины (НБУ) назвал наиболее отрицательный сценарий развития ситуации на валютном рынке после введения гибкого курса доллара с 3 октября 2023 года. В частности, оценили возможность укрепления американской валюты с нынешних 36,6 до 50 гривен.