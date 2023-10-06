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В Украине дешевеет доллар: курс валют на 7 октября

6 октября 2023 23:05
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Курс валют на 7 октября — в Украине подешевел доллар
Обменный пункт в Киеве. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Национальном банке Украины установили официальный курс валют на следующий банковский день. Согласно ему, евро стоит 38,65 грн/евро (+0,11), а доллар — 36,58 грн (-0,04).

Такие данные обнародованы на портале Нацбанка по результатам торгов на межбанке.

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На наличном рынке американская валюта в среднем стоит 38,13 грн (-0,03). В покупке — 37,49 грн (+0,04), в продаже — 38,10. Евро стоит в покупке 39,73 грн (+0,01), в продаже – 40,66 (+0,03) грн.

  • ПриватБанк — 37,20 грн — 37,80 грн;
  • Ощадбанк — 37,70 грн — 38,20 грн;
  • Укрэксимббанк — 37,30 грн (-0,20) — 37,90 грн (-0,20);
  • Райффайзенбанк — 37,40 грн — 37,84 грн;
  • ОТП банк — 37,00 грн (-0,00) — 37,78 грн (-0,02);
  • Правэкс-Банк — 37,40 грн (-0,10) — 38,05 грн (-0,35).

Курс валют в обменниках

В обменных пунктах доллар стоит: в покупке — 38,10 грн (+0,05), в продаже — 38,20. Цена евро в покупке — 40,40 грн (+0,05), в продаже – 40,60.

 

курс валют на 7 жовтня
Источник: Минфин

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Напомним, решение о прекращении банковской лицензии и последующей ликвидации АО "Украинский строительно-инвестиционный банк" было принято Национальным банком Украины. Соответствующее решение было принято 5 октября.

Также мы писали, что Национальный банк Украины (НБУ) назвал наиболее отрицательный сценарий развития ситуации на валютном рынке после введения гибкого курса доллара с 3 октября 2023 года. В частности, оценили возможность укрепления американской валюты с нынешних 36,6 до 50 гривен.

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