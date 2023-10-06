Курс валют на 7 жовтня — в Україні подешевшав долар

Обмінний пункт у Києві. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У Національному банку України (НБУ) встановили офіційний курс валют на наступний банківський день. Відповідно до нього, євро коштує 38,65 грн/євро (+0,11), а долар — 36,58 грн (-0,04).

Такі дані оприлюднені на порталі Нацбанку за результатами торгів на міжбанку.

Читайте також:

Курс долара та євро

На готівковому ринку американська валюта у середньому коштує 38,13 грн (-0,03). У купівлі — 37,49 грн (+0,04), в продажу — 38,10. Євро коштує у купівлі 39,73 грн (+0,01), у продажу — 40,66 (+0,03) грн.

ПриватБанк — 37,20 грн — 37,80 грн;

Ощадбанк — 37,70 грн — 38,20 грн;

Укрексімббанк — 37,30 грн (-0,20) — 37,90 грн (-0,20);

Райффайзенбанк — 37,40 грн — 37,84 грн;

ОТП банк — 37,00 грн (-0,00) — 37,78 грн (-0,02);

Правекс-Банк — 37,40 грн (-0,10) — 38,05 грн (-0,35).

Курс валют в обмінниках

В обмінних пунктах долар коштує: у купівлі — 38,10 грн (+0,05), у продажу — 38,20. Ціна євро у купівлі — 40,40 грн (+0,05), у продажу — 40,60.

Джерело: Мінфін

Якщо вам потрібно швидко конвертувати будь-яку валюту — використовуйте наш зручний калькулятор.

Більше про гроші

Нагадаємо, рішення про припинення банківської ліцензії та подальшу ліквідацію АТ "Український будівельно-інвестиційний банк" було прийнято Національним банком України. Відповідне рішення було ухвалено 5 жовтня.

Також ми писали, що Національний банк України (НБУ) назвав найбільш негативний сценарій розвитку ситуації на валютному ринку після введення гнучкого курсу долара з 3 жовтня 2023 року. Зокрема, оцінили можливість зміцнення американської валюти із нинішніх 36,6 до 50 гривень.