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В Україні дешевшає долар: курс валют на 7 жовтня

6 жовтня 2023 23:05
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Курс валют на 7 жовтня — в Україні подешевшав долар
Обмінний пункт у Києві. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

У Національному банку України (НБУ) встановили офіційний курс валют на наступний банківський день. Відповідно до нього, євро коштує 38,65 грн/євро (+0,11), а долар — 36,58 грн (-0,04).

Такі дані оприлюднені на порталі Нацбанку за результатами торгів на міжбанку.

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Курс долара та євро

На готівковому ринку американська валюта у середньому коштує 38,13 грн (-0,03). У купівлі — 37,49 грн (+0,04), в продажу — 38,10. Євро коштує у купівлі 39,73 грн (+0,01), у продажу — 40,66 (+0,03) грн.

  • ПриватБанк — 37,20 грн — 37,80 грн;
  • Ощадбанк — 37,70 грн — 38,20 грн;
  • Укрексімббанк — 37,30 грн (-0,20) — 37,90 грн (-0,20);
  • Райффайзенбанк — 37,40 грн — 37,84 грн;
  • ОТП банк — 37,00 грн (-0,00) — 37,78 грн (-0,02);
  • Правекс-Банк — 37,40 грн (-0,10) — 38,05 грн (-0,35).

Курс валют в обмінниках

В обмінних пунктах долар коштує: у купівлі — 38,10 грн (+0,05), у продажу — 38,20. Ціна євро у купівлі — 40,40 грн (+0,05), у продажу — 40,60.

 

курс валют на 7 жовтня
Джерело: Мінфін

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Нагадаємо, рішення про припинення банківської ліцензії та подальшу ліквідацію АТ "Український будівельно-інвестиційний банк" було прийнято Національним банком України. Відповідне рішення було ухвалено 5 жовтня.

Також ми писали, що Національний банк України (НБУ) назвав найбільш негативний сценарій розвитку ситуації на валютному ринку після введення гнучкого курсу долара з 3 жовтня 2023 року. Зокрема, оцінили можливість зміцнення американської валюти із нинішніх 36,6 до 50 гривень.

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