Укрпочта существенно повысила стоимость услуг — какие теперь цены

Отделение Укрпочты. Фото: google.com

Оператор почтовой связи "Укрпочта" из-за подорожания горючего и перевозок повысил тарифы на доставку отправлений. За услуги придется платить до 10 грн больше.

Об этом идет речь на сайте государственной компании.

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Как отмечают в пресс-службе компании, тарифы выросли по стране и за ее пределами с 1 июля 2023 года. В частности, цена на отправку "Укрпочта Экспресс" повысилась в среднем на 10 грн в пределах региона. Тарифы на услуги "Укрпочта Стандарт" увеличились на 8 грн за доставку по стране.

Расценки изменились так:

если до июля доставка отправки весом до 1 кг по Украине стоила 35 грн, то после обновления тарифов — 42 грн;

стоимость доставки посылки весом 5-10 кг будет составлять 70 грн, ранее стоила 60 грн;

услуга "Укрпочта Документы" подорожала на 5 грн;

доставка "мелких пакетов рекомендованных" на все зоны и на доставку посылок в семь стран Ближнего Востока (в частности, Алжир, Афганистан, Катар, Кувейт, Оман, Саудовская Аравия и Тунис) выросла на 10%.

О причинах повышения тарифов ранее рассказывал директор "Укрпочты" Игорь Смилянский. Он объяснил, что это связано с подорожанием горючего в Украине с 1 июля 2023 года.

Новые графики работы Укрпочты

Также Укрпочта заявила о новом графике работы подавляющего большинства отделений в июле. Теперь они работают максимально возможно и по выходным.

Отделения, расположенные в торговых центрах и на рыночных территориях, будут работать в соответствии с расписанием торгового центра или рынка.

Другие графики работы будут в сельских отделениях. Теперь вместо прежних 2-3 дней в неделю будут работать в течение 5 дней.

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Напомним, в логистической компании "Новая почта" сообщили, что пересмотрели тарифы на доставку в США. Поэтому минимальная стоимость доставки посылок была снижена в четыре раза благодаря изменению системы тарификации.

Ранее украинская логистическая компания "Новая почта" расширила бизнес на территории еврозоны. Офис был открыт в новой стране.