Укрпошта суттєво підвищила вартість послуг — які тепер ціни

Відділення Укрпошти. Фото: google.com

Оператор поштового зв'язку "Укрпошта" через подорожчання пального та перевезень підвищив тарифи на доставку відправлень. За послуги доведеться платити до 10 грн більше.

Про це йдеться на сайті державної компанії.

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Як зазначають у пресслужбі компанії, тарифи зросли по країні та за її межами з 1 липня 2023 року. Зокрема, ціна на відправлення "Укрпошта Експрес" підвищилась у середньому на 10 грн в межах регіону. Тарифи на послуги "Укрпошта Стандарт" зросли на 8 грн за доставку по країні.

Розцінки змінилися так:

якщо до липня доставка відправлення вагою до 1 кг по Україні коштувала 35 грн, то після оновлення тарифів — 42 грн;

вартість доставки посилки вагою 5-10 кг становитиме 70 грн, раніше коштувала 60 грн;

послуга "Укрпошта Документи" подорожчала на 5 грн;

доставка "дрібних пакетів рекомендованих" на всі зони та на доставку посилок до семи країн Близького Сходу (зокрема, Алжир, Афганістан, Катар, Кувейт, Оман, Саудівська Аравія та Туніс) — зросла на 10%.

Про причини підвищення тарифів раніше розповідав директор "Укрпошти" Ігор Смілянський. Він пояснив, що це пов'язано із подорожчанням пального в Україні з 1 липня 2023 року.

Нові графіки роботи Укрпошти

Також Укрпошта заявила про новий графік роботи переважної більшості відділень у липні. Тепер вони працюють максимально можливо та у вихідні.

Відділення, розташовані у торгових центрах та на ринкових територіях, будуть працювати відповідно до розкладу роботи торгового центру чи ринку.

Інші графіки роботи будуть у сільських відділеннях. Тепер замість колишніх 2-3 днів на тиждень працюватимуть протягом 5 днів.

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Нагадаємо, у логістичній компанії "Нова пошта" повідомили, що переглянули тарифи на доставку в США. Тому мінімальна вартість доставки посилок була знижена у чотири рази завдяки зміні системи тарифікації.

Раніше українська логістична компанія "Нова пошта" розширила бізнес на території єврозони. Офіс відкрили у новій країні.