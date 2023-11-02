Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Деньги arrow Укрпочта повышает тарифы на доставку писем — как изменятся цены arrow

Укрпочта повышает тарифы на доставку писем — как изменятся цены

2 ноября 2023 10:33
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Укрпочта повышает тарифы на доставку писем — как изменятся цены
Люди в отделении Укрпочты. Фото: Укрпочта
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Укрпочта уже в ближайшее время планирует повысить цены на доставку писем по Украине на 25-30%. Рост тарифов на письма в последний раз был два года назад.

Об этом говорится в проекте, размещенном для обсуждения на сайте Федерации профсоюзов Украины (ФПУ).

Читайте также:

Повышение тарифов на доставку писем

Как известно, Укрпочта хочет повысить тарифы на доставку писем по Украине на 25-30%. То есть внутренние простые письма без объявленной ценности массой до 50 граммов и почтовые карточки вырастут на 25%, то есть на 3 грн (новая цена 15 грн). А внутренние регистрируемые письма без объявленной ценности (рекомендованные) массой до 50 граммов и почтовые карточки вырастут на 30,4%, то есть на 7 грн (новая стоимость 30 грн).

null
Сравнительная таблица повышения цен. Фото: скриншот

Однако сначала соответствующий документ должен быть одобрен Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сферах электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и предоставления услуг почтовой связи (НКЭК).

Последний раз тарифы меняли в декабре 2021 года.

Напомним, недавно мы писали, что Укрпочта планирует потратить почти 66 миллионов гривен на услуги передачи SMS-сообщений и услуги передачи Viber-сообщений. Речь идет о рассылке сообщений пользователям.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

10:14 В Украине увеличили штрафы для мужчин, которые еще не были в военкомате

17:52 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 ноября: полный список

15:10 Мощные взрывы в Севастополе — стали известны детали атаки

09:24 Фьюри сделал Усику и его детям интересное предложение

17:00 Войска оккупантов готовы применить РЭБ "Былина" — что это им дает

Люди выходят на протесты: сколько Винница выделяет на ВСУ - 80x80

Люди выходят на протесты: сколько Винница выделяет на ВСУ

06:00 Мобилизация в Украине с 1 ноября: кого заберут в ВСУ в первую очередь

13:46 В Запорожье следователь и прокурор пытались "повесить" уголовное дело на невиновного человека

09:51 Украинцы могут получить 6,6 тыс. грн от французской организации — кто имеет право

02:20 В Украине изменили Правила дорожного движения — что нужно знать водителям

Новость с видео

17:21 Во львовской церкви св. Андрея отменили все мероприятия из-за скандала с клипом Жадана и Соловий

Актуальное по теме