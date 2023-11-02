Укрпочта повышает тарифы на доставку писем — как изменятся цены

Люди в отделении Укрпочты. Фото: Укрпочта

Укрпочта уже в ближайшее время планирует повысить цены на доставку писем по Украине на 25-30%. Рост тарифов на письма в последний раз был два года назад.

Об этом говорится в проекте, размещенном для обсуждения на сайте Федерации профсоюзов Украины (ФПУ).

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Повышение тарифов на доставку писем

Как известно, Укрпочта хочет повысить тарифы на доставку писем по Украине на 25-30%. То есть внутренние простые письма без объявленной ценности массой до 50 граммов и почтовые карточки вырастут на 25%, то есть на 3 грн (новая цена 15 грн). А внутренние регистрируемые письма без объявленной ценности (рекомендованные) массой до 50 граммов и почтовые карточки вырастут на 30,4%, то есть на 7 грн (новая стоимость 30 грн).

Сравнительная таблица повышения цен. Фото: скриншот

Однако сначала соответствующий документ должен быть одобрен Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сферах электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и предоставления услуг почтовой связи (НКЭК).

Последний раз тарифы меняли в декабре 2021 года.

Напомним, недавно мы писали, что Укрпочта планирует потратить почти 66 миллионов гривен на услуги передачи SMS-сообщений и услуги передачи Viber-сообщений. Речь идет о рассылке сообщений пользователям.