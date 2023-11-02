Укрпошта підвищує тарифи на доставку листів — які зміняться ціни

Люди у відділені Укрпошти. Фото: Укрпошта

Укрпошта вже скоро планує підвищити ціни на доставку листів по Україні на 25-30%. Зростання тарифи на листи востаннє було два роки тому.

Про це йдеться в проєкті, розміщеному для обговорення на сайті Федерації профспілок України (ФПУ).

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Підвищення тарифів на доставку листів

Як відомо, Укрпошта хоче підвищити тарифи на доставку листів по Україні на 25-30%. Тобто внутрішні прості листи без оголошеної цінності масою до 50 грамів і поштові картки, зростуть на 25%, тобто на 3 грн (нова ціна 15 грн). А внутрішні реєстровані листи без оголошеної цінності (рекомендовані) масою до 50 грамів і поштові картки зростуть на 30,4%, тобто на 7 грн (нова вартість 30 грн).

Порівняльна таблиця підвищення цін. Фото: скриншот

Проте спершу відповідний документ має схвалити Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку (НКЕК).

Востаннє тарифи змінювали у грудні 2021 року.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що Укрпошта планує витратити майже 66 мільйонів гривень на послуги з передачі SMS-повідомлень та послуги з передачі Viber-повідомлень. Йдеться про розсилку повідомлень для користувачів.