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Укрпошта підвищує тарифи на доставку листів — які зміняться ціни

2 листопада 2023 10:33
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Укрпошта підвищує тарифи на доставку листів — які зміняться ціни
Люди у відділені Укрпошти. Фото: Укрпошта
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Укрпошта вже скоро планує підвищити ціни на доставку листів по Україні на 25-30%. Зростання тарифи на листи востаннє було два роки тому. 

Про це йдеться в проєкті, розміщеному для обговорення на сайті Федерації профспілок України (ФПУ).

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Підвищення тарифів на доставку листів

Як відомо, Укрпошта хоче підвищити тарифи на доставку листів по Україні на 25-30%. Тобто внутрішні прості листи без оголошеної цінності масою до 50 грамів і поштові картки, зростуть на 25%, тобто на 3 грн (нова ціна 15 грн). А внутрішні реєстровані листи без оголошеної цінності (рекомендовані) масою до 50 грамів і поштові картки зростуть на 30,4%, тобто на 7 грн (нова вартість 30 грн).

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Порівняльна таблиця підвищення цін. Фото: скриншот

Проте спершу відповідний документ має схвалити Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку (НКЕК).

Востаннє тарифи змінювали у грудні 2021 року. 

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що Укрпошта планує витратити майже 66 мільйонів гривень на послуги з передачі SMS-повідомлень та послуги з передачі Viber-повідомлень. Йдеться про розсилку повідомлень для користувачів. 

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