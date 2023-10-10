Кредиты в Украине — гражданам открыли доступ к Кредитному реестру

Человек за компьютером. Фото: Unplush

Национальный банк Украины (НБУ) открыл доступ для украинцев к Кредитному реестру. Воспользоваться новым онлайн-сервисом может любой желающий.

Об этом сообщил пресс-центр НБУ.

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Подробнее о Кредитном реестре

Как отмечается, благодаря новой услуге от НБУ граждане смогут получить сведения о своих кредитах у финучреждений в размере от 100 минимальных заработных плат, то есть сейчас это 617 тыс. гривен.

При этом отчет с реестра не будет считаться официальным документом, однако позволит контролировать финансы, а при необходимости — уточнить данные, обратившись в банк.

Для того, чтобы получить сведения, нужно перейти по следующей ссылке. Там необходимо пройти авторизацию с помощью Системы BankID.

После чего на запросы будут предоставляться отчеты по актуальным сведениям, в частности, которые касаются:

условий и обеспечения кредита;

текущего состояния выполнения финансовых обязательств;

наименование банка, предоставившего кредит, дату предоставления им данных в Кредитный реестр.

Отчет можно также сформировать и сохранить в файле в формате pdf.

В Нацбанке добавляют, что в Кредитном реестре можно получить информацию о кредитах в банках, находящихся на стадии ликвидации.

Что еще стоит знать

Также мы писали, что в Украине с мая текущего года банкам вернули право арестовывать счета клиентов по требованию государственных исполнительных органов. В то же время, украинцы могут разблокировать на замороженном счете 13,4 тыс. грн в месяц и пользоваться средствами.

Государственное финучреждение "ПриватБанк" сообщило о рекордном количестве некоторых новых счетов осенью 2023 года. В банке объяснили, с чем связана положительная динамика.