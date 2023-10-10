Кредити в Україні — громадянам відкрили доступ до Кредитного реєстру

Людина за комп'ютером. Фото: Unplush

Національний банк України (НБУ) відкрив доступ для українців до Кредитного реєстру. Скористатися новим онлайн-сервісом може кожен охочий.

Про це поінформував прессцентр НБУ.

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Детальніше про Кредитний реєстр

Як зазначається, завдяки новій послузі від НБУ громадяни зможуть отримати відомості про свої кредити у фінустановах у розмірі від 100 мінімальних заробітних плат, тобто нині це — 617 тис. гривень.

При цьому звіт із реєстру не вважатиметься офіційним документом, проте дасть змогу контролювати фінанси, а за необхідності — уточнити дані, звернувшись у банк.

Для того, щоб отримати відомості, потрібно перейти за наступним посиланням. Там необхідно пройти авторизацію з допомогою Системи BankID.

Після чого на запити надаватимуть звіти з актуальними відомостями, зокрема, які стосуються:

умов та забезпечення кредиту;

поточного стану виконання фінансових зобов'язань;

найменування банку, який надав кредит, дату надання ним даних до Кредитного реєстру.

Звіт можна сформувати та зберегти також у файл у форматі pdf.

У Нацбанку додають, що у Кредитному реєстрі можна отримати інформацію про кредити у банках, які перебувають на стадії ліквідації.

Що ще варто знати

Також ми писали, що в Україні з травня поточного року банкам повернули право арештовувати рахунки клієнтів на вимогу державних виконавчих органів. Водночас українці можуть розблокувати на замороженому рахунку 13,4 тис. грн на місяць та користуватися коштами.

Додамо, державна фінустанова "ПриватБанк" повідомила про рекордну кількість деяких нових рахунків восени 2023 року. У банку пояснили, з чим пов'язана позитивна динаміка.