Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Гроші arrow Українцям доступний кредитний реєстр НБУ: як скористатись сервісом arrow

Українцям доступний кредитний реєстр НБУ: як скористатись сервісом

10 жовтня 2023 14:43
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Кредити в Україні — громадянам відкрили доступ до Кредитного реєстру
Людина за комп'ютером. Фото: Unplush
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

Національний банк України (НБУ) відкрив доступ для українців до Кредитного реєстру. Скористатися новим онлайн-сервісом може кожен охочий.

Про це поінформував прессцентр НБУ.

Читайте також:

Детальніше про Кредитний реєстр

Як зазначається, завдяки новій послузі від НБУ громадяни зможуть отримати відомості про свої кредити у фінустановах у розмірі від 100 мінімальних заробітних плат, тобто нині це — 617 тис. гривень.

При цьому звіт із реєстру не вважатиметься офіційним документом, проте дасть змогу контролювати фінанси, а за необхідності — уточнити дані, звернувшись у банк.

Для того, щоб отримати відомості, потрібно перейти за наступним посиланням. Там необхідно пройти авторизацію з допомогою Системи BankID.

Після чого на запити надаватимуть звіти з актуальними відомостями, зокрема, які стосуються:

  • умов та забезпечення кредиту;
  • поточного стану виконання фінансових зобов'язань;
  • найменування банку, який надав кредит, дату надання ним даних до Кредитного реєстру.

Звіт можна сформувати та зберегти також у файл у форматі pdf.

У Нацбанку додають, що у Кредитному реєстрі можна отримати інформацію про кредити у банках, які перебувають на стадії ліквідації.

Що ще варто знати

Також ми писали, що в Україні з травня поточного року банкам повернули право арештовувати рахунки клієнтів на вимогу державних виконавчих органів. Водночас українці можуть розблокувати на замороженому рахунку 13,4 тис. грн на місяць та користуватися коштами. 

Додамо, державна фінустанова "ПриватБанк" повідомила про рекордну кількість деяких нових рахунків восени 2023 року. У банку пояснили, з чим пов'язана позитивна динаміка.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:53 Дружина подала до суду на нардепа-силача Василя Вірастюка: причини

15:48 "Динамо" відповіло Ілону Маску за насмішку над Зеленським

Новина з фото

00:29У Києві прогримів сильний вибух: що відомо

23:02У Києві пролунав вибух: що відомо

06:40Ціни на чермет у жовтні: скільки коштує 1 кг брухту в Україні

None

Шуляк назвала одинадцять населених пунктів, які, ймовірно, не відновлюватиме Україна

10:30 В Україні повістки будуть вручати онлайн, але за однієї умови

Новина з фото

00:17 ЗМІ дізналися ім'я чоловіка, який катався з блогеркою Красновою під час комендантської години

06:40Ціни на мідь у жовтні: скільки коштує 1 кг кольорових металів в Україні

20:40 ТОП 5 найкращих смартфонів Xiaomi у 2023 році

Новина з фото

00:28В Одеській області вибухи: атака БпЛА

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз