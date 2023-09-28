Польша предоставляет денежную помощь украинцам — как получить 820 злотых

Польские злотые. Фото: Unplush

В Польше украинским беженцам можно оформить финансовую помощь от PCPM. Однако для этого нужно соответствовать некоторым критериям.

Об этом сообщает Ukrainianinpoland.pl.

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Кто из украинцев получит финпомощь от PCPM

Как отмечается, оформить материальную помощь от PCPM могут украинцы, которые:

впервые приехали в Польшу не ранее 15 февраля 2023 года и имеют номер PESEL со статусом UKR после вышеуказанной даты;

еще ни разу не получали денежную помощь на базовые нужды семьи от гуманитарных организаций в Польше;

из категории уязвимых семей или лиц, имеющих трудности с обеспечением основных потребностей и доступом к рынку труда.

К уязвимым категориям граждан относят:

лиц старше 60 лет;

людей, имеющих инвалидность;

одиноких родителей/опекунов семьи с по меньшей мере двумя лицами на содержании (несовершеннолетние дети и лица старше 60-ти),

одиноких беременных или кормящих матерей с двумя детьми;

лиц, нуждающихся в немедленном медицинском вмешательстве или постоянном лечении и имеющих медсправки.

Где можно получить помощь в Польше

Реализация финансовой помощи из-за уменьшения средств фонда охватывает только некоторые польские регионы, а именно такие города и окрестности:

Варшава;

Щецин;

Люблин;

Торунь;

Быдгощ;

Вроцлав;

Познань;

Катовице;

Лодзь.

Какие суммы помощи получат беженцы

Денежную помощь оказывают в течение трех месяцев на сумму 820 злотых на одного человека.

В то же время, если украинцы оформляют средства для семьи, на помощь будут иметь право до пяти членов семьи.

Как подать заявку на финпомощь

Гражданам для того, чтобы зарегистрироваться на получение пособия, необходимо внести данные в специальную анкету по ссылке.

Там нужно ответить на ряд вопросов. После этого волонтеры оценят, попадает ли человек под вышеуказанные критерии.

При этом заполнение анкеты еще не дает гарантии назначения помощи. Также нужно будет получить приглашение на собеседование.

Что еще стоит знать

Напомним, проживающие в Польше украинцы часто становятся жертвами мошенничества. Злоумышленники используют для своих махинаций платежную систему ВLIК.

Также мы писали, что Польша выдвинула определенные возражения по поводу продолжения временной защиты для украинских беженцев, требуя от ЕС большего финансирования на их содержание.