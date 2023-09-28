Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Гроші arrow Українці у Польщі можуть оформити нову грошову допомогу: які умови arrow

Українці у Польщі можуть оформити нову грошову допомогу: які умови

28 вересня 2023 12:38
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Польща надає грошову допомогу українцям — як отримати 820 злотих
Польські злоті. Фото: Unplush
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

У Польщі українським біженцям можна оформити фінансову допомогу від РСРМ. Однак для цього потрібно відповідати деяким критеріям.

Про це інформує Ukrainianinpoland.pl.

Читайте також:

Хто з українців отримає фіндопомогу від PCPM

Як зазначається, оформити матеріальну допомогу від РСРМ можуть українці, які:

  • вперше приїхали у Польщу не раніше 15 лютого 2023 року та мають номер PESEL зі статусом UKR після вищевказаної дати;
  • ще жодного разу не отримували грошову допомогу на базові потреби родини від гуманітарних організацій у Польщі;
  • з категорії вразливих родин чи особи, що мають труднощі із забезпеченням основних потреб й доступом до тамтешнього ринку праці.

До вразливих категорій громадян відносять:

  • осіб, яким більше 60 років;
  • людей, які мають інвалідність;
  • самотніх батьків/опікунів родини зі щонайменше двома особами на утриманні (неповнолітні діти та особи, яким за 60-т),
  • самотніх вагітних або годуючих матерів з двома дітьми;
  • осіб, що потребують негайного медичного втручання чи постійного лікування і мають меддовідки.

Де можна отримати допомогу у Польщі

Реалізація фінансової допомоги через зменшення коштів фонду охоплює тільки деякі польські регіони, а саме такі міста та околиці:

  • Варшава;
  • Щецин;
  • Люблін;
  • Торунь;
  • Бидгощ;
  • Вроцлав;
  • Познань;
  • Катовіце;
  • Лодзь.

Які суми допомоги отримають біженці

Грошову допомогу надають упродовж трьох місяців у сумі 820 злотих на одну людину.

Водночас, якщо українці оформляють кошти для родини, то на допомогу матимуть право до п'яти членів сім'ї.

Як подати заявку на фіндопомогу

Громадянам для того, щоб зареєструватися на отримання допомоги, необхідно внести дані у спеціальну анкету за посиланням.

Там потрібно відповісти на низку запитань. Після цього волонтери оцінять, чи потрапляє людина під вищевказані критерії.

При цьому заповнення анкети ще не дає гарантії призначення допомоги. Також потрібно буде отримати запрошення на співбесіду.

Що ще варто знати

Нагадаємо, українці, які проживають у Польщі, часто стають жертвами шахрайства. Зловмисники використовують для своїх махінацій платіжну систему ВLІК.

Також ми писали, що Польща висунула певні заперечення з приводу продовження тимчасового захисту для українських біженців, вимагаючи від ЄС більше фінансування на їх утримання.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

11:51 Столичний суд остаточно встановив громадянство Коломойського

06:10 Пенсії підвищать на 500 грн: хто з українців має право на доплату

10:53 "Є наказ": в Україні починають масово відраховувати студентів

17:38 Уманські правоохоронці видворили 50-річного громадянина Ізраїлю: що відомо

Оновлено

14:23 Зміни в оплаті комуналки: Нафтогаз зробив важливе попередження

None

Багатші за членів Уряду. Скільки заробляють в Міністерстві стратегічних галузей промисловості

22:50 У ДБР жорстко розкритикували роботу ТЦК: в чому справа

13:45 Били і пакували в авто: відео жорсткого затримання чоловіка працівниками ТЦК у Львові

Новина з відео

11:48 Вручення повісток під Києвом: затори з автівок зростають

00:23 З 1 жовтня субсидії отримає лише чотири категорії населення: кому пощастить

Новина з фото

10:54 Якими статками володіє затриманий нардеп Шуфрич: оцінка Forbes

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз