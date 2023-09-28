Польща надає грошову допомогу українцям — як отримати 820 злотих

Польські злоті. Фото: Unplush

У Польщі українським біженцям можна оформити фінансову допомогу від РСРМ. Однак для цього потрібно відповідати деяким критеріям.

Про це інформує Ukrainianinpoland.pl.

Читайте також:

Хто з українців отримає фіндопомогу від PCPM

Як зазначається, оформити матеріальну допомогу від РСРМ можуть українці, які:

вперше приїхали у Польщу не раніше 15 лютого 2023 року та мають номер PESEL зі статусом UKR після вищевказаної дати;

ще жодного разу не отримували грошову допомогу на базові потреби родини від гуманітарних організацій у Польщі;

з категорії вразливих родин чи особи, що мають труднощі із забезпеченням основних потреб й доступом до тамтешнього ринку праці.

До вразливих категорій громадян відносять:

осіб, яким більше 60 років;

людей, які мають інвалідність;

самотніх батьків/опікунів родини зі щонайменше двома особами на утриманні (неповнолітні діти та особи, яким за 60-т),

самотніх вагітних або годуючих матерів з двома дітьми;

осіб, що потребують негайного медичного втручання чи постійного лікування і мають меддовідки.

Де можна отримати допомогу у Польщі

Реалізація фінансової допомоги через зменшення коштів фонду охоплює тільки деякі польські регіони, а саме такі міста та околиці:

Варшава;

Щецин;

Люблін;

Торунь;

Бидгощ;

Вроцлав;

Познань;

Катовіце;

Лодзь.

Які суми допомоги отримають біженці

Грошову допомогу надають упродовж трьох місяців у сумі 820 злотих на одну людину.

Водночас, якщо українці оформляють кошти для родини, то на допомогу матимуть право до п'яти членів сім'ї.

Як подати заявку на фіндопомогу

Громадянам для того, щоб зареєструватися на отримання допомоги, необхідно внести дані у спеціальну анкету за посиланням.

Там потрібно відповісти на низку запитань. Після цього волонтери оцінять, чи потрапляє людина під вищевказані критерії.

При цьому заповнення анкети ще не дає гарантії призначення допомоги. Також потрібно буде отримати запрошення на співбесіду.

Що ще варто знати

Нагадаємо, українці, які проживають у Польщі, часто стають жертвами шахрайства. Зловмисники використовують для своїх махінацій платіжну систему ВLІК.

Також ми писали, що Польща висунула певні заперечення з приводу продовження тимчасового захисту для українських біженців, вимагаючи від ЄС більше фінансування на їх утримання.