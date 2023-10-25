Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Деньги arrow Украинцы должны поспешить с покупкой валюты — какие изменения на рынке arrow

Украинцы должны поспешить с покупкой валюты — какие изменения на рынке

25 октября 2023 21:05
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Курс доллара, евро и злотого на 26 октября — как изменилась ситуация на рынке
Обменный пункт в Киеве. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

Официальный курс валют, установленный на 26 октября, снизился. Регулятор опустил доллар и евро на несколько копеек.

Об этом говорится на сайте НБУ.

Читайте также:

Курс доллара, евро, злотого

Согласно официальным данным Национального банка Украины (НБУ):

  • доллар стоит 36,53 грн (-0,05);
  • евро — 38,61 грн/евро (-0,29);
  • злотый — 8,61 грн/PLN (-0,10).

Курс валют в банках

На наличном рынке Украины американская валюта дешевеет. В среднем стоит 37,93 грн. В покупке — 37,37 грн (-0,02), в продаже — 38,01 (-0,03). Евро стоит в покупке 39,71 грн (-0,08), в продаже — 40,64 грн (-0,09).

Курс доллара в ведущих украинских банках

курс валют банки
Источник: Курс

Курс валют в обменниках

В обменниках доллар не изменился за сутки и стоит: в покупке — 37,88 грн, в продаже — 38,00. Цена евро в покупке — 40,20 грн (-0,05), в продаже — 40,40 грн (-0,05).

Если вам нужно быстро конвертировать любую валюту — используйте наш удобный калькулятор.

Напомним, в Украине планируют осуществить массовые проверки клиентов государственного "Ощадбанка", получающих пенсионные и социальные выплаты. Однако сроки физической идентификации украинцев несколько сместят.

Также мы писали, что эксперты рассказали о главных угрозах поступления в Украину меньшего объема валюты. С середины лета 2023 г. Национальный банк начал отчитываться об увеличении дефицита платежного баланса.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

11:30 В Украине готовят неприятный сюрприз для водителей авто с ГБО: что планируется

23:30 Обновленные тарифы на газ поразят: сколько украинцы заплатят в октябре

Новость с видео

23:13 Как будут искать уклонистов через Э-реестр военнообязанных: украинцам объяснили

15:10 Мощные взрывы в Севастополе — стали известны детали атаки

09:24 Фьюри сделал Усику и его детям интересное предложение

Открытие границ для мужчин во время войны: интервью с автором скандального законопроекта - 80x80

Открытие границ для мужчин во время войны: интервью с автором скандального законопроекта

Новость с видео

13:09Билецкий ответил, реально ли освободить Мариуполь от оккупантов

13:46 В Запорожье следователь и прокурор пытались "повесить" уголовное дело на невиновного человека

06:40Цены на металлолом в октябре: сколько стоит 1 кг черных металлов в Украине

20:12 Куда могут достать ракеты ATACMS: карта

02:20 В Украине изменили Правила дорожного движения — что нужно знать водителям

Актуальное по теме