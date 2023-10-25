Курс доллара, евро и злотого на 26 октября — как изменилась ситуация на рынке

Украинцы должны поспешить с покупкой валюты — какие изменения на рынке
Официальный курс валют, установленный на 26 октября, снизился. Регулятор опустил доллар и евро на несколько копеек.
Об этом говорится на сайте НБУ.
Курс доллара, евро, злотого
Согласно официальным данным Национального банка Украины (НБУ):
- доллар стоит 36,53 грн (-0,05);
- евро — 38,61 грн/евро (-0,29);
- злотый — 8,61 грн/PLN (-0,10).
Курс валют в банках
На наличном рынке Украины американская валюта дешевеет. В среднем стоит 37,93 грн. В покупке — 37,37 грн (-0,02), в продаже — 38,01 (-0,03). Евро стоит в покупке 39,71 грн (-0,08), в продаже — 40,64 грн (-0,09).
Курс доллара в ведущих украинских банках
Курс валют в обменниках
В обменниках доллар не изменился за сутки и стоит: в покупке — 37,88 грн, в продаже — 38,00. Цена евро в покупке — 40,20 грн (-0,05), в продаже — 40,40 грн (-0,05).
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Напомним, в Украине планируют осуществить массовые проверки клиентов государственного "Ощадбанка", получающих пенсионные и социальные выплаты. Однако сроки физической идентификации украинцев несколько сместят.
Также мы писали, что эксперты рассказали о главных угрозах поступления в Украину меньшего объема валюты. С середины лета 2023 г. Национальный банк начал отчитываться об увеличении дефицита платежного баланса.
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