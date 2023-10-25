Курс долара, євро та злотого на 26 жовтня — як змінилась ситуація на ринку

Обмінний пункт у Києві. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Офіційний курс валют, встановлений на 26 жовтня, знизився. Регулятор опустив долар і євро на декілька копійок.

Про це йдеться на сайті НБУ.

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Курс долара, євро, злотого

Згідно з офіційними даними Національного банку України (НБУ):

долар коштує 36,53 грн (-0,05);

євро — 38,61 грн/євро (-0,29);

злотий — 8,61 грн/PLN (-0,10).

Курс валют у банках

На готівковому ринку України американська валюта дешевшає. У середньому коштує 37,93 грн. У купівлі — 37,37 грн (-0,02), в продажу — 38,01 (-0,03). Євро коштує у купівлі 39,71 грн (-0,08), у продажу — 40,64 грн (-0,09).

Курс долара у провідних українських банках

Джерело: Курс

Курс валют в обмінниках

В обмінниках долар не змінився за добу і коштує: у купівлі — 37,88 грн, у продажу — 38,00. Ціна євро у купівлі — 40,20 грн (-0,05), у продажу — 40,40 грн (-0,05).

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Нагадаємо, в Україні планують здійснити масові перевірки клієнтів державного "Ощадбанку", які одержують пенсійні та соціальні виплати. Проте терміни фізичної ідентифікації українців дещо змістять.

Також ми писали, що експерти розповіли про головні загрози від надходження в Україну меншого обсягу валюти. З середини літа 2023 року Національний банк почав звітувати про збільшення дефіциту платіжного балансу.