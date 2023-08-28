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Украинцы бесплатно овладеют новыми профессиями: как получить 27 тыс. грн на обучение

28 августа 2023 12:23
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Работа в Украине — как получить 27 тыс. грн на обучение
Работники в офисе. Фото: Unplush
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В 2023 году более 11 тысяч украинцев получили право бесплатно овладеть новой профессией. Государство выдало ваучеров на обучение на общую сумму 59 млн гривен.

Об этом проинформировали в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

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Как отмечают в ведомстве, благодаря ваучерам граждане получили возможность обрести новую профессию или специальность для повышения собственной конкурентоспособности на рынке труда.

Ваучер на обучение позволяет получить:

  • переподготовку по рабочей профессии;
  • подготовку по специальности;
  • подготовку на следующем уровне образования;
  • специализацию и повышение.

Ваучеры можно использовать для обучения по профессиям и специальностям, которые собрали в специальный список.

Какие профессии выбирают украинцы

Наиболее востребованными специальностями и профессиями, которые выбирают граждане, являются:

  • медсестринство;
  • психология;
  • социальная работа;
  • водитель автотранспортных средств;
  • водитель погрузчика;
  • тракторист-машинист;
  • электрогазосварщик;
  • электромонтер;
  • охранник;
  • швея;
  • повар;
  • кондитер.

Каждый украинец может получить ваучер на бесплатное обучение. Для этого нужно:

  • подать заявку онлайн по ссылке;
  • прийти лично в Государственный центр занятости.

На какую сумму предоставляют ваучеры

По условиям правительственной программы, стоимость ваучера не может превышать десятикратного размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц. В 2023 году это — 26,84 тыс. гривен.

Если стоимость обучения будет превышать эту сумму, работодатель или гражданин должен доплатить разницу самостоятельно.

Больше о работе

Напомним, что в Украине второй год продолжается полномасштабная война, развязанная РФ. За это время многие украинцы остались без работы. Предприятия вынуждены были сворачивать свою деятельность и увольнять работников или прекращать с ними действие трудового договора.

Также мы сообщали, что, несмотря на полномасштабную войну, украинцев обязывают вовремя платить средства за коммунальные услуги и не накапливать долги. В некоторых случаях за это могут выгнать с работы и даже не выпустить за границу.

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