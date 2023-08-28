Работа в Украине — как получить 27 тыс. грн на обучение

Украинцы бесплатно овладеют новыми профессиями: как получить 27 тыс. грн на обучение
В 2023 году более 11 тысяч украинцев получили право бесплатно овладеть новой профессией. Государство выдало ваучеров на обучение на общую сумму 59 млн гривен.
Об этом проинформировали в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.
Подробнее о переквалификации
Как отмечают в ведомстве, благодаря ваучерам граждане получили возможность обрести новую профессию или специальность для повышения собственной конкурентоспособности на рынке труда.
Ваучер на обучение позволяет получить:
- переподготовку по рабочей профессии;
- подготовку по специальности;
- подготовку на следующем уровне образования;
- специализацию и повышение.
Ваучеры можно использовать для обучения по профессиям и специальностям, которые собрали в специальный список.
Какие профессии выбирают украинцы
Наиболее востребованными специальностями и профессиями, которые выбирают граждане, являются:
- медсестринство;
- психология;
- социальная работа;
- водитель автотранспортных средств;
- водитель погрузчика;
- тракторист-машинист;
- электрогазосварщик;
- электромонтер;
- охранник;
- швея;
- повар;
- кондитер.
Каждый украинец может получить ваучер на бесплатное обучение. Для этого нужно:
- подать заявку онлайн по ссылке;
- прийти лично в Государственный центр занятости.
На какую сумму предоставляют ваучеры
По условиям правительственной программы, стоимость ваучера не может превышать десятикратного размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц. В 2023 году это — 26,84 тыс. гривен.
Если стоимость обучения будет превышать эту сумму, работодатель или гражданин должен доплатить разницу самостоятельно.
Больше о работе
Напомним, что в Украине второй год продолжается полномасштабная война, развязанная РФ. За это время многие украинцы остались без работы. Предприятия вынуждены были сворачивать свою деятельность и увольнять работников или прекращать с ними действие трудового договора.
Также мы сообщали, что, несмотря на полномасштабную войну, украинцев обязывают вовремя платить средства за коммунальные услуги и не накапливать долги. В некоторых случаях за это могут выгнать с работы и даже не выпустить за границу.