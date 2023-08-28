Работа в Украине — как получить 27 тыс. грн на обучение

Работники в офисе. Фото: Unplush

В 2023 году более 11 тысяч украинцев получили право бесплатно овладеть новой профессией. Государство выдало ваучеров на обучение на общую сумму 59 млн гривен.

Об этом проинформировали в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

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Как отмечают в ведомстве, благодаря ваучерам граждане получили возможность обрести новую профессию или специальность для повышения собственной конкурентоспособности на рынке труда.

Ваучер на обучение позволяет получить:

переподготовку по рабочей профессии;

подготовку по специальности;

подготовку на следующем уровне образования;

специализацию и повышение.

Ваучеры можно использовать для обучения по профессиям и специальностям, которые собрали в специальный список.

Какие профессии выбирают украинцы

Наиболее востребованными специальностями и профессиями, которые выбирают граждане, являются:

медсестринство;

психология;

социальная работа;

водитель автотранспортных средств;

водитель погрузчика;

тракторист-машинист;

электрогазосварщик;

электромонтер;

охранник;

швея;

повар;

кондитер.

Каждый украинец может получить ваучер на бесплатное обучение. Для этого нужно:

подать заявку онлайн по ссылке;

прийти лично в Государственный центр занятости.

На какую сумму предоставляют ваучеры

По условиям правительственной программы, стоимость ваучера не может превышать десятикратного размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц. В 2023 году это — 26,84 тыс. гривен.

Если стоимость обучения будет превышать эту сумму, работодатель или гражданин должен доплатить разницу самостоятельно.

Больше о работе

Напомним, что в Украине второй год продолжается полномасштабная война, развязанная РФ. За это время многие украинцы остались без работы. Предприятия вынуждены были сворачивать свою деятельность и увольнять работников или прекращать с ними действие трудового договора.

Также мы сообщали, что, несмотря на полномасштабную войну, украинцев обязывают вовремя платить средства за коммунальные услуги и не накапливать долги. В некоторых случаях за это могут выгнать с работы и даже не выпустить за границу.