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Українці безкоштовно опанують нові професії: як отримати 27 тис. грн на навчання

28 серпня 2023 12:23
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Робота в Україні — як отримати 27 тис. грн на навчання
Працівники в офісі. Фото: Unplush
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

У 2023 році понад 11 тисяч українців отримали право безкоштовно опанувати нову професію. Держава видала ваучерів на навчання на загальну суму 59 млн гривень.

Про це поінформували у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

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Детальніше про перекваліфікацію

Як зазначають у відомстві, завдяки ваучерам громадяни отримали можливість здобути нову професію чи спеціальність для підвищення власної конкурентоспроможності на ринку праці.

Ваучер на навчання дозволяє отримати:

  • перепідготовку за робітничою професією;
  • підготовку за спеціальністю;
  • підготовку на наступному рівні освіти;
  • спеціалізацію та підвищення кваліфікації.

Ваучери можна використати для навчання за професіями та спеціальностями, які зібрали у спеціальний перелік.

Які професії обирають українці

Найбільш затребуваними спеціальностями та професіями, які обирають громадяни, є:

  • медсестринство;
  • психологія;
  • соціальна робота;
  • водій автотранспортних засобів;
  • водій навантажувача;
  • тракторист-машиніст;
  • електрогазозварник;
  • електромонтер;
  • охоронець;
  • швачка;
  • кухар;
  • кондитер.

Кожен українець може отримати ваучер на безкоштовне навчання. Для цього потрібно:

  • подати заявку онлайн за посиланням;
  • прийти особисто у Державний центр зайнятості.

На яку суму надають ваучери

За умовами урядової програми, вартість ваучера не може перевищувати десятикратного розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб. У 2023 році це — 26,84 тис. гривень.

У разі, якщо вартість навчання буде перевищувати цю суму, роботодавець чи громадянин повинен доплатити різницю самостійно.

Більше про роботу

Нагадаємо, що в Україні другий рік продовжується повномасштабна війна, яку розв'язала РФ. За цей час багато українців залишилися без роботи. Підприємства змушені були згортати свою діяльність і звільняти працівників, або припиняти з ними дію трудового договору.

Також ми повідомляли, що попри повномасштабну війну українців зобов'язують вчасно платити кошти за комунальні послуги та не накопичувати борги. У деяких випадках за це можуть вигнати з роботи та навіть не випустити за кордон.

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