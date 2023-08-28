Робота в Україні — як отримати 27 тис. грн на навчання

Працівники в офісі. Фото: Unplush

У 2023 році понад 11 тисяч українців отримали право безкоштовно опанувати нову професію. Держава видала ваучерів на навчання на загальну суму 59 млн гривень.

Про це поінформували у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

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Детальніше про перекваліфікацію

Як зазначають у відомстві, завдяки ваучерам громадяни отримали можливість здобути нову професію чи спеціальність для підвищення власної конкурентоспроможності на ринку праці.

Ваучер на навчання дозволяє отримати:

перепідготовку за робітничою професією;

підготовку за спеціальністю;

підготовку на наступному рівні освіти;

спеціалізацію та підвищення кваліфікації.

Ваучери можна використати для навчання за професіями та спеціальностями, які зібрали у спеціальний перелік.

Які професії обирають українці

Найбільш затребуваними спеціальностями та професіями, які обирають громадяни, є:

медсестринство;

психологія;

соціальна робота;

водій автотранспортних засобів;

водій навантажувача;

тракторист-машиніст;

електрогазозварник;

електромонтер;

охоронець;

швачка;

кухар;

кондитер.

Кожен українець може отримати ваучер на безкоштовне навчання. Для цього потрібно:

подати заявку онлайн за посиланням;

прийти особисто у Державний центр зайнятості.

На яку суму надають ваучери

За умовами урядової програми, вартість ваучера не може перевищувати десятикратного розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб. У 2023 році це — 26,84 тис. гривень.

У разі, якщо вартість навчання буде перевищувати цю суму, роботодавець чи громадянин повинен доплатити різницю самостійно.

Більше про роботу

Нагадаємо, що в Україні другий рік продовжується повномасштабна війна, яку розв'язала РФ. За цей час багато українців залишилися без роботи. Підприємства змушені були згортати свою діяльність і звільняти працівників, або припиняти з ними дію трудового договору.

Також ми повідомляли, що попри повномасштабну війну українців зобов'язують вчасно платити кошти за комунальні послуги та не накопичувати борги. У деяких випадках за це можуть вигнати з роботи та навіть не випустити за кордон.