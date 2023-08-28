Робота в Україні — як отримати 27 тис. грн на навчання

Українці безкоштовно опанують нові професії: як отримати 27 тис. грн на навчання
У 2023 році понад 11 тисяч українців отримали право безкоштовно опанувати нову професію. Держава видала ваучерів на навчання на загальну суму 59 млн гривень.
Про це поінформували у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.
Детальніше про перекваліфікацію
Як зазначають у відомстві, завдяки ваучерам громадяни отримали можливість здобути нову професію чи спеціальність для підвищення власної конкурентоспроможності на ринку праці.
Ваучер на навчання дозволяє отримати:
- перепідготовку за робітничою професією;
- підготовку за спеціальністю;
- підготовку на наступному рівні освіти;
- спеціалізацію та підвищення кваліфікації.
Ваучери можна використати для навчання за професіями та спеціальностями, які зібрали у спеціальний перелік.
Які професії обирають українці
Найбільш затребуваними спеціальностями та професіями, які обирають громадяни, є:
- медсестринство;
- психологія;
- соціальна робота;
- водій автотранспортних засобів;
- водій навантажувача;
- тракторист-машиніст;
- електрогазозварник;
- електромонтер;
- охоронець;
- швачка;
- кухар;
- кондитер.
Кожен українець може отримати ваучер на безкоштовне навчання. Для цього потрібно:
- подати заявку онлайн за посиланням;
- прийти особисто у Державний центр зайнятості.
На яку суму надають ваучери
За умовами урядової програми, вартість ваучера не може перевищувати десятикратного розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб. У 2023 році це — 26,84 тис. гривень.
У разі, якщо вартість навчання буде перевищувати цю суму, роботодавець чи громадянин повинен доплатити різницю самостійно.
Більше про роботу
Нагадаємо, що в Україні другий рік продовжується повномасштабна війна, яку розв'язала РФ. За цей час багато українців залишилися без роботи. Підприємства змушені були згортати свою діяльність і звільняти працівників, або припиняти з ними дію трудового договору.
Також ми повідомляли, що попри повномасштабну війну українців зобов'язують вчасно платити кошти за комунальні послуги та не накопичувати борги. У деяких випадках за це можуть вигнати з роботи та навіть не випустити за кордон.