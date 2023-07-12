Украина уже получила первые ракеты SCALP: сколько стоит один выстрел

Французский истребитель Dassault Rafale с ракетами SCALP. Фото www.challenges.fr

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

В первый день саммита НАТО, который проходит в эти дни столице Литвы, Вильнюсе, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Франция поставит Украине ракеты большой дальности SCALP . При этом французская пресса, ссылаясь на военный источник, пишет, что первые ракеты уже даже прибыли в Украину.

Новини.LIVE рассказывают, что такое ракеты дальнего радиуса действия SCALP и сколько они стоят.

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Подробности передачи SCALP

Во вторник 11 июля, во время первого дня саммита НАТО в Вильнюсе, президент Франции Эммануэль Макрон объявил о поставке Украине ракет большой дальности SCALP.

"Мы приняли решение поставить Украине новые ракеты, способные нанести глубокие удары. Я думаю, что сегодня для нас важно послать сигнал поддержки Украине, единству НАТО и решительности, что Россия не может и не должна победить в этой войне", — добавил он.

Впоследствии французское издание Le Monde, ссылаясь на источник в военных кругах, сообщило, что первые ракеты SCALP уже прибыли в Украину.

"Первые ракеты были доставлены одновременно с объявлением нашего президента", — добавил военный в кулуарах саммита НАТО в Вильнюсе.

Париж не предоставил подробностей о количестве ракет, которые уже поставлены или будут поставлены Украине, а французские запасы экспертами оцениваются менее чем в четыреста штук. Впрочем, по словам источники Le Monde, количество поставленных в Украину ракет "очень значительное".

Он также добавил, что передача Украине ракет SCALP соответствует трем критериям, определенным Францией для снабжения оружия Киеву: они должны быть "полезны в борьбе", "не вызывать эскалации" в отношениях с Россией и "не ослаблять французскую оборону и способность защищаться".

Что такое SCALP

SCALP — это ударная ракета дальнего радиуса действия воздушного базирования, производимая европейской компанией MBDA Systems в первую очередь для вооруженных сил Великобритании и Франции. Здесь следует отметить, что французские SCALP и британские Storm Shadow (которые Британия уже передала Украине) фактически одна и та же ракета — обе ракеты являются англо-французской разработкой. Они практически идентичны во всех аспектах, за исключением того, что оснащены разными компонентами интерфейса самолета и программным обеспечением. Носителем SCALP-EG выступают самолеты Dassault Mirage 2000 и Rafale, в то время как носителями Strom Shadow — Tornado и Typhoon.

В свою очередь компания MBDA Systems, производящая эти ракеты, создана в декабре 2001 года после слияния основных французских, британских и итальянских компаний по производству ракетных систем: Matra, BAe Dynamics и Alenia.

SCALP создана на основе противовзлетно-посадочной ракеты Apache. Ракета предназначена для нанесения ударов по важным стационарным объектам, таким как авиабазы, радиолокационные установки, узлы связи, портовые сооружения и т.д. Она может точно поражать цели в любых погодных условиях днем и ночью. Большой радиус действия и низкая высота полета в сочетании с дозвуковой скоростью делают SCALP малозаметной ракетой.

Название SCALP-EG переводится как Conventionnel Systeme de Croisiere Autonome и Longue portee Precis - Emploi General purpose, что означает "многоцелевая высокоточная крылатая ракета большой дальности с автономной наводкой". SCALP-EG, как и Storm Shadow, выполненная по нормальной аэродинамической схеме, имеет вытянутый фюзеляж граненой формы с раскладывающимся крылом.

Дальность ракеты равняется 250 км в экспортной версии и 400 км в версии для вооруженных сил Франции. Турбореактивный двигатель TRI Microturbo 60-30 обеспечивает возможность полета на предельно малой высоте с маршевой скоростью до 1050 км/ч. Отсек длиной 2,2 м, находящийся внутри корпуса ракеты, предназначен для установки боевой нагрузки общей массой до 700 кг.

SCALP EG управляется тройной навигационной системой, использующей инерционную навигацию, GPS и навигацию по местности. Эти передовые навигационные системы в сочетании с инфракрасной головкой самонаведения и алгоритмами автоматического распознавания целей позволяют ракете эффективно поражать заданную точку даже в сложных условиях.

Сколько стоит SCALP

По состоянию на 2011 год, то есть еще до начала российской агрессии против Украины, стоимость закупки одной ракеты для вооруженных сил Франции составила 1,18 млн долларов. На сегодняшний день, с учетом инфляции, это составляет примерно 1,64 млн долларов.

Это несколько дешевле ее британской близняшки Storm Shadow, цена на которую в том же 2011 году составляла 1,27 млн долларов (1,77 млн с учетом инфляции). Впрочем, британские журналисты в 2023 году озвучивают цену за одну Storm Shadow в 3,1 млн долларов.

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