Україна вже отримала перші ракети SCALP: скільки коштує один постріл

Французький винищувач Dassault Rafale з ракетам SCALP. Фото www.challenges.fr

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

У перший день саміту НАТО, що проходить цими днями у столиці Литви, Вільнюсі, президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Франція поставить Україні ракети великої дальності SCALP. При цьому французька преса, посилаючись на військове джерело, пише, що перші ракети вже прибули до України.

Новини.LIVE розповідають, що таке ракети дальнього радіусу дії SCALP та скільки вони коштують.

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Подробиці передачі SCALP Україні

У вівторок, 11 липня, під час першого дня саміту НАТО у Вільнюсі, президент Франції Еммануель Макрон оголосив про поставку Україні ракет великої дальності SCALP.

"Ми прийняли рішення поставити Україні нові ракети, здатні завдати глибоких ударів. Я думаю, що сьогодні для нас важливо послати сигнал підтримки Україні, єдності НАТО і рішучості, що Росія не може та не повинна перемогти у цій війні", —- додав він.

Згодом французьке видання Le Monde, посилаючись на джерело у військових кругах, повідомило, що перші ракети SCALP вже прибули до України.

"Перші ракети були доставлені одночасно з оголошенням нашого президента", — додав військовий у кулуарах саміту НАТО у Вільнюсі.

Париж не надав подробиць про кількість ракет, які вже поставлені або будуть поставлені Україні, а французькі запаси експертами оцінюються менш ніж у чотириста штук. Втім, за словами джерела Le Monde, кількість поставлених до України ракет "дуже значна".

Він також додав, що передача Україні ракет SCALP відповідає трьом критеріям, визначеним Францією для постачання зброї Києву: вони мають бути "корисними у боротьбі", "не викликати ескалації" у відносинах з Росією і "не послаблювати французьку захисну та обороноздатність".

Що таке SCALP

SCALP — це ударна ракета дальнього радіусу дії повітряного базування, яку виготовляє європейська компанія MBDA Systems, першою чергою для збройних сил Великої Британії та Франції. Тут слід зазначити, що французькі SCALP і британські Storm Shadow (які Британія вже передала Україні) фактично є однією і тією ж ракетою — обидві ракети є англо-французькою розробкою. Вони є практично ідентичні у всіх аспектах, за винятком того, що оснащені різними компонентами інтерфейсу літака та програмним забезпеченням. Носієм SCALP-EG виступають літаки Dassault Mirage 2000 та Rafale, тоді як носіями Strom Shadow — Tornado та Typhoon.

Своєю чергою компанію MBDA Systems, яка виготовляє ці ракети, створено у грудні 2001 року після злиття основних французьких, британських та італійських компаній з виробництва ракетних систем: Matra, BAe Dynamics та Alenia.

SCALP створена на основі протизлітно-посадкової ракети Apache. Ракета призначена для завдання ударів по важливих стаціонарних об'єктах, таких як авіабази, радіолокаційні установки, вузли зв'язку, портові споруди тощо. Вона може точно вражати цілі за будь-яких погодних умов вдень та вночі. Великий радіус дії та низька висота польоту у поєднанні з дозвуковою швидкістю роблять SCALP малопомітною ракетою.

Назва SCALP-EG перекладається як Conventionnel Systeme de Croisiere Autonome a Longue portee Precis — Emploi General purpose, що означає — "багатоцільова високоточна крилата ракета великої дальності з автономним наведенням". SCALP-EG, як і Storm Shadow, виконана за нормальною аеродинамічною схемою, має витягнутий фюзеляж гранованої форми з крилом, що розкладається.

Дальність ракети дорівнює 250 км в експортній версії і 400 км у версії для збройних сил Франції. Турбореактивний двигун TRI Microturbo 60-30 забезпечує можливість польоту на гранично малій висоті з маршовою швидкістю до 1050 км/год. Відсік довжиною 2,2 м, що розміщений всередині корпусу ракети, призначений для встановлення бойового навантаження загальною масою до 700 кг.

SCALP EG керується потрійною навігаційною системою, що використовує інерційну навігацію, GPS та навігацію по місцевості. Ці передові навігаційні системи у поєднанні з інфрачервоною головкою самонаведення та алгоритмами автоматичного розпізнавання цілей дозволяють ракеті ефективно вражати задану точку навіть у складних умовах.

Скільки коштує SCALP

Станом на 2011 рік, тобто ще до початку російської агресії проти України, вартість закупівлі однієї ракети для збройних сил Франції становила 1,18 млн доларів. На сьогодні, з урахуванням інфляції, це становить приблизно 1,64 млн доларів.

Це дещо дешевше за її британську близнючку Storm Shadow, ціна на яку в тому ж 2011 становила 1,27 млн доларів (1,77 млн з урахуванням інфляції). Втім, британські журналісти називають ціну за одну Storm Shadow в 3,1 млн доларів.

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