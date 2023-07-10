В Польше продолжили выплаты денежной помощи украинцам: как получить

Женщина держит в руках деньги. Фото: google.com

Международные организации продолжают помогать украинцам, выехавшим в Польшу из-за полномасштабной войны России против Украины. Не отстает в поддержке нуждающихся и Польский центр международной помощи (РСРМ), на финансовую помощь которого могут рассчитывать и украинские беженцы.

Об этом сообщает Ukrainian in Poland.

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Отмечается, что сумма помощи, оказываемой центром, зависит от времени прибытия лица в Польшу:

если украинцы прибыли после 15 февраля 2023, помощь будет составлять 710 злотых на одного человека и 610 злотых на других членов семьи (максимум 4 человека) в течение 3 месяцев;

если беженцы прибыли до 15 февраля 2023 года, пособие будет составлять 1000 злотых на отдельное лицо из семьи в течение 6 месяцев.

Для регистрации на получение финансовой помощи, нужно заполнить специальную анкету по ссылке, размещенной здесь.

Есть критерии украинцев, которые могут рассчитывать на финансовую помощь, а именно:

семья еще не получала никакой финансовой помощи других гуманитарных организаций;

семья или человек приехала в Польшу после 15 февраля 2023 года и имеет номер Pesel, полученный после этой даты;

в семье есть уязвимые категории населения (старшие лица (60+), люди с инвалидностью, одинокие родители/опекуны семьи, беременные или кормящие матери, лица, нуждающиеся в немедленном медицинском вмешательстве или постоянном лечении).

Кроме того, есть возможность получить помощь и тем украинцам, которые приехали после 24 февраля 2022 года, а именно таким категориям:

семья не получает финансовую помощь от других благотворительных организаций и не получала 6-месячную финансовую помощь от ССРМ;

семья не получает ежемесячного социального пособия от Польши (за исключением программы 500+ или другой помощи размером до 200 злотых);

в семье есть люди уязвимой категории населения или люди, имеющие хронические заболевания и нуждающиеся в постоянном лечении.

Отмечается также, что помощь можно получить вне зависимости от места жительства.

Напомним, что Польша с 1 июля отменила состояние эпидемической угрозы, предполагавшее продолжение легального пребывания украинцев, прибывших в страну до 24 февраля 2022 года. Представитель Малопольского воеводы рассказала, что изменилось для украинцев.