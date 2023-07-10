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У Польщі продовжили виплати грошової допомоги українцям: як отримати

10 липня 2023 05:01
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
У Польщі продовжили виплати грошової допомоги українцям: як отримати
Жінка тримає в руках гроші. Фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Міжнародні організації продовжують допомагати українцям, що виїхали до Польщі через повномасштабну війну Росії проти України. Не відстає в підтримці нужденних і Польський центр міжнародної допомоги (РСРМ), на фінансову допомогу від якого можуть розраховувати й українські біженці.

Про це повідомляє Ukrainian in Poland.

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На які суми можуть розраховувати українські біженці та як їх отримати

Зазначається, що сума допомоги, яку надає центр, залежить від часу прибуття особи до Польщі:

  • якщо українці прибули після 15 лютого 2023 року, допомога становитиме 710 злотих на одну особу та 610 злотих на інших членів родини (максимум 4 особи) протягом 3 місяців;
  • якщо біженці прибули до 15 лютого 2023 року, допомога становитиме 1000 злотих на окрему особу з сім'ї протягом 6 місяців.

Для реєстрації на отримання фінансової допомоги, потрібно заповнити спеціальну анкету за посиланням, розміщеним тут.

Є критерії українців, які можуть розраховувати на фінансову допомогу, а саме:

  • родина ще не отримувала жодної фінансової допомоги від інших гуманітарних організацій;
  • родина чи людина приїхала у Польщу після 15 лютого 2023 року й має номер Pesel, який отриманий після цієї дати;
  • у родині є вразливі категорії населення (старші особи (60+), люди з інвалідністю, самотні батьки/опікуни родини, вагітні або годуючі матері, особи, що потребують негайного медичного втручання або постійного лікування).

Крім того, є можливість отримати допомогу й тим українцям, які приїхали після 24 лютого 2022 року, а саме таким категоріям:

  • родина не отримує фінансову допомогу від інших благодійних організацій і не отримувала 6-місячну фінансову допомогу від РСРМ;
  • родина не отримує щомісячної соціальної допомоги від Польщі (за винятком програми 500+ або іншої допомоги розміром до 200 злотих);
  • в родині є люди вразливої категорії населення або люди, які мають хронічні захворювання й потребують постійного лікування.

Зазначається також, що допомогу можна отримати незалежно від місця проживання.

Нагадаємо, що Польща з 1 липня скасувала стан епідемічної загрози, що передбачав продовження легального перебування українців, які прибули в країну до 24 лютого 2022 року. Речниця Малопольського воєводи розповіла, що змінилося для українців.

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