У Польщі продовжили виплати грошової допомоги українцям: як отримати
Міжнародні організації продовжують допомагати українцям, що виїхали до Польщі через повномасштабну війну Росії проти України. Не відстає в підтримці нужденних і Польський центр міжнародної допомоги (РСРМ), на фінансову допомогу від якого можуть розраховувати й українські біженці.
Про це повідомляє Ukrainian in Poland.
На які суми можуть розраховувати українські біженці та як їх отримати
Зазначається, що сума допомоги, яку надає центр, залежить від часу прибуття особи до Польщі:
- якщо українці прибули після 15 лютого 2023 року, допомога становитиме 710 злотих на одну особу та 610 злотих на інших членів родини (максимум 4 особи) протягом 3 місяців;
- якщо біженці прибули до 15 лютого 2023 року, допомога становитиме 1000 злотих на окрему особу з сім'ї протягом 6 місяців.
Для реєстрації на отримання фінансової допомоги, потрібно заповнити спеціальну анкету за посиланням, розміщеним тут.
Є критерії українців, які можуть розраховувати на фінансову допомогу, а саме:
- родина ще не отримувала жодної фінансової допомоги від інших гуманітарних організацій;
- родина чи людина приїхала у Польщу після 15 лютого 2023 року й має номер Pesel, який отриманий після цієї дати;
- у родині є вразливі категорії населення (старші особи (60+), люди з інвалідністю, самотні батьки/опікуни родини, вагітні або годуючі матері, особи, що потребують негайного медичного втручання або постійного лікування).
Крім того, є можливість отримати допомогу й тим українцям, які приїхали після 24 лютого 2022 року, а саме таким категоріям:
- родина не отримує фінансову допомогу від інших благодійних організацій і не отримувала 6-місячну фінансову допомогу від РСРМ;
- родина не отримує щомісячної соціальної допомоги від Польщі (за винятком програми 500+ або іншої допомоги розміром до 200 злотих);
- в родині є люди вразливої категорії населення або люди, які мають хронічні захворювання й потребують постійного лікування.
Зазначається також, що допомогу можна отримати незалежно від місця проживання.
Нагадаємо, що Польща з 1 липня скасувала стан епідемічної загрози, що передбачав продовження легального перебування українців, які прибули в країну до 24 лютого 2022 року. Речниця Малопольського воєводи розповіла, що змінилося для українців.