Штрафы в Германии – за что могут наказать от 20 до 5 тыс. евро

Люди в Берлине. Фото: Pixabay

В Германии существуют жесткие правила во время пребывания в общественных городах. За некоторые нарушения штрафы могут достигать 5 тысяч евро.

Об этом пишет издание United4Ukraine.

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Так, в частности, если кому-нибудь придет мысль покормить на улице диких голубей, то следует иметь при себе полный кошелек, ведь это считается грубым нарушением и предусмотрены немалые штрафы.

В зависимости от города суммы наказания отличаются. В частности, в Кельне и Потсдаме за кормление птиц — 1 тысяча евро, или около 40 тысяч гривен. В Гамбурге штраф составляет вообще 5 тысяч евро, или больше 200 тысяч гривен.

Самые низкие штрафы за такое нарушение — во Франкфурте-на-Майне — 200 евро, или 8 тысяч гривен. Даже если дать хлеб одной птице — 25 евро, или 1 тысяча гривен.

Надо быть внимательными — в городах установлены соответствующие знаки.

В стране запрещается кормить птиц по следующим причинам:

это представляет опасность для птиц, ведь хлеб очень вреден для них;

борьба с пометом — птицы доставляют коммунальщикам немало проблем, особенно в вопросе ухода за памятниками и городскими объектами;

контроль за популяцией — большие стаи голубей плохо сказываются на популяции;

крошки от хлеба могут привлекать крыс.

Другие нарушения и наказания

Также в стране тщательно следят за соблюдением законов и наказывают, в частности, за нарушения Правил дорожного движения. Штрафуют граждан в основном:

от 30 до 50 евро (1,2-2 тыс. грн) — за отсутствие ремня безопасности в авто;

от 20 до 60 евро (801-2,4 тыс. грн) — нарушение правил парковки;

от 75 до 200 евро (3-8 тыс. грн) — движение по встречному направлению;

от 90 до 200 евро (3,6-8 тыс. грн) — проезд на красный свет;

от 100 до 680 евро (4-27,2 тыс. грн) — превышение скорости в зависимости от местности и уровня превышения.

Напомним, в Германии в 2023 году средняя заработная плата работников, занятых полным рабочим днем, составляют 4,1 тыс. евро в месяц. При этом заработок всерьез зависит от образовательного ценза.

Также мы писали, что украинским гражданам, проживающим в Германии, выплатят дополнительную финансовую помощь. Средства можно получить в центре занятости Jobcenter.