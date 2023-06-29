Штрафи у Німеччині — за що можуть покарати від 20 до 5 тис. євро

Люди в Берліні. Фото: Pixabay

У Німеччині існують жорсткі правила під час перебування у громадських містах. За деякі порушення штрафи можуть сягати 5 тис. євро.

Про це пише видання United4Ukraine.

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Так, зокрема, якщо комусь спаде на думку погодувати на вулиці диких голубів, то слід мати при собі повний гаманець, адже це вважається грубим порушенням та передбачені чималі штрафи.

Залежно від міста — суми покарання різняться. Зокрема, у Кельні та Потсдамі за годування птахів — 1 тисяча євро, або близько 40 тисяч гривень. У Гамбурзі штраф становить взагалі 5 тисяч євро, або понад 200 тисяч гривень.

Найнижчі штрафи за таке порушення — у Франкфурті-на-Майні — 200 євро, або 8 тисяч гривень. Навіть якщо дати хліба одному птахові, стягнуть 25 євро або 1 тисячу гривень.

Треба бути пильними — у містах встановлені відповідні знаки.

В країні забороняється годувати птахів з таких причин:

це становить небезпеку для птахів, адже хліб дуже шкідливий для них;

боротьба з послідом — птахи завдають комунальникам чимало проблем, особливо у питанні догляду за пам'ятниками та міськими об'єктами;

контроль за популяцією — великі зграї голубів погано позначаються на популяції;

крихти від хліба можуть приваблювати щурів.

Інші порушення та покарання

Також в країні ретельно слідкують за дотриманням законів та карають, зокрема, за порушення Правил дорожнього руху. Штрафують громадян здебільшого:

від 30 до 50 євро (1,2-2 тис. грн) — за відсутність ременя безпеки в авто;

від 20 до 60 євро (801-2,4 тис. грн) — порушення правил паркування;

від 75 до 200 євро (3-8 тис. грн) — рух по зустрічному напрямку;

від 90 до 200 євро (3,6-8 тис. грн) — проїзд на червоне світло;

від 100 до 680 євро (4-27,2 тис. грн) — перевищення швидкості залежно від місцевості та рівня перевищення.

Нагадаємо, у Німеччині у 2023 році середня заробітна плата працівників, зайнятих повний робочий день, становлять 4,1 тис. євро на місяць. При цьому заробіток серйозно залежить від освітнього цензу.

Також ми писали, що українським громадянам, які проживають у Німеччині, виплатять додаткову фінансову допомогу. Кошти можна отримати у центрі зайнятості Jobcenter.