Нафтогаз объяснил, как исправить ошибку в данных счетчика газа

Коммунальные платежки. Фото: konkurent.ua

В газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины" объяснили клиентам, что делать в случае предоставления неправильных данных о потреблении природного газа. Ошибку можно исправить несколькими способами.

Об этом говорится в одном из комментариев представителей "Нафтогаза" на странице компании в Facebook.

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Один из клиентов попросил официально сообщить, как поступить, если случайно были предоставлены ошибочные данные со счетчиков газа.

На это в компании ответили, что в случае предоставления по лицевому счету ошибочных показателей счетчика необходимо обращаться к оператору ГРС (облгаза), где обязаны подкорректировать данные.

В случае перехода облгаза в группу "Нафтогаз", и если были переданы недостоверные данные через онлайн-сервисы, клиенты должны передать новые показатели путем:

- звонка в Контакт-центр по следующим номерам:

066-300-2-888 (Vodafone);

098-300-2-888 (Kyivstar);

093-300-2-888 (Lifecell). Во время звонка нужно нажать 8 для связи с оператором, которому необходимо рассказать о ситуации.

- чат-бот NaftogazGasSupply в Messenger, где в сообщении нужно описать ситуацию, предоставить данные для идентификации, правильные показатели и номер счетчика;

- также можно написать письмо со всеми данными и пояснениями на электронный ящик — [email protected].

Источник: NaftogazGasSupply

Напомним, в Украине хотят пересмотреть тарифы на коммунальные услуги. Национальный банк Украины подчеркнул, что после отмены моратория на рост цен коммунальных услуг стоимость тарифов будет повышаться.

Также мы писали, что жильцы многоквартирных домов могут экономить до 50% стоимости отопления благодаря государственной программе "Энергодом". Об этом сообщил директор государственного учреждения "Фонд энергоэффективности" Егор Фаренюк.

Добавим, что в отопительном сезоне 2023-2024 годов изменение тарифов на газ и теплоснабжение для бытовых потребителей не предполагается.