Нафтогаз пояснив, як виправити помилку в даних лічильника газу

Комунальні платіжки. Фото: konkurent.ua

У газопостачальній компанії "Нафтогаз України" пояснили клієнтам, що робити у разі надання неправильних даних про споживання природного газу. Помилку можна виправити кількома способами.

Про це йдеться в одному з коментарів представників "Нафтогазу" на сторінці компанії у Facebook.

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Один із клієнтів попросив офіційно повідомити, як діяти, якщо випадково було надано помилкові дані з лічильників газу.

На це у компанії відповіли, що в разі надання за особовим рахунком помилкових показників лічильника необхідно звертатися до оператора ГРС (облгазу), де зобов'язані підкоригувати дані.

У разі переходу облгазу в групу "Нафтогаз", і якщо було передано недостовірні дані через онлайн-сервіси, то клієнти повинні передати нові показники шляхом:

- дзвінка у Контакт-центр за такими номерами:

066-300-2-888 (Vodafone);

098-300-2-888 (Kyivstar);

093-300-2-888 (Lifecell).Під час дзвінка потрібно натиснути 8 для зв'язку з оператором, якому необхідно розповісти про ситуацію.

- чат-бот NaftogazGasSupply у Messenger, де в повідомленні потрібно описати ситуацію, надати дані для ідентифікації, правильні показники та номер лічильника;

- також можна написати листа з усіма даними та поясненням на електронну скриньку — [email protected].

Джерело: NaftogazGasSupply

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