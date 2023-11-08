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У Нафтогазі пояснили, що треба робити з неправильними показниками лічильника

8 листопада 2023 10:39
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Нафтогаз пояснив, як виправити помилку в даних лічильника газу
Комунальні платіжки. Фото: konkurent.ua
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

У газопостачальній компанії "Нафтогаз України" пояснили клієнтам, що робити у разі надання неправильних даних про споживання природного газу. Помилку можна виправити кількома способами.

Про це йдеться в одному з коментарів представників "Нафтогазу" на сторінці компанії у Facebook.

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Один із клієнтів попросив офіційно повідомити, як діяти, якщо випадково було надано помилкові дані з лічильників газу.

На це у компанії відповіли, що в разі надання за особовим рахунком помилкових показників лічильника необхідно звертатися до оператора ГРС (облгазу), де зобов'язані підкоригувати дані.

У разі переходу облгазу в групу "Нафтогаз", і якщо було передано недостовірні дані через онлайн-сервіси, то клієнти повинні передати нові показники шляхом:

- дзвінка у Контакт-центр за такими номерами:

  • 066-300-2-888 (Vodafone);
  • 098-300-2-888 (Kyivstar);
  • 093-300-2-888 (Lifecell).Під час дзвінка потрібно натиснути 8 для зв'язку з оператором, якому необхідно розповісти про ситуацію.

- чат-бот NaftogazGasSupply у Messenger, де в повідомленні потрібно описати ситуацію, надати дані для ідентифікації, правильні показники та номер лічильника;

- також можна написати листа з усіма даними та поясненням на електронну скриньку — [email protected].

 

Нафтогаз
Джерело: NaftogazGasSupply

Нагадаємо, в Україні хочуть переглянути тарифи на комунальні послуги. Національний банк України підкреслив, що після скасування мораторію на зростання цін комунальних послуг вартість тарифів підвищуватимуть.

Також ми писали, що мешканці багатоквартирних будинків можуть заощаджувати до 50% вартості опалення завдяки державній програмі "Енергодім". Про це повідомив директор державної установи "Фонд енергоефективності" Єгор Фаренюк.

Додамо, що в опалювальному сезоні 2023-2024 років зміна тарифів на газ і теплопостачання для побутових споживачів не передбачається.

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