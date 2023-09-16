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В магазинах резко изменится стоимость картофеля: какие будут цены

16 сентября 2023 11:46
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Цены на картофель резко изменятся — прогноз на осень
Продуктовый отдел магазина. Фото: Unplush
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В украинских магазинах резко изменится стоимость картофеля. Это произойдет, как только соберут урожай этого корнеплода.

Такой прогноз вице-президента Ассоциации производителей картофеля и управляющего директора Agrico Ukraine Ника Гордейчука, пишет FreshPlaza.

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Что будет с ценами на картофель

По словам эксперта, в сентябре-октябре с полей окончательно соберут новый урожай картофеля, после чего цены на него опустятся. Этот год оказался урожайным на картофель, ожидается значительный избыток. В то время как экспортировать этот овощ в больших объемах не будут.

Поэтому фермеры будут вынуждены снижать стоимость, чтобы не тратить средства зимой на хранение. Многим и негде хранить такие великие объемы собранного урожая. Поэтому вполне очевидна тенденция снижения цен.

"Мы видим, что в течение сентября-октября на рынке будет переизбыток картофеля без возможности экспорта. Это может означать, что цены могут даже снизиться", — пояснил он.

В то же время в январе-феврале следующего года стоимость картофеля начнет расти из-за повышения спроса со стороны потребителей, ведь у многих иссякнут до этого времени запасы.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине осенью 2023 года могут существенно подорожать некоторые продукты питания. В магазинах подскочат цены на разные виды мяса на 4-5%, на молоко и кисломолочную продукцию из-за снижения надоев молока на предприятиях.

Также мы писали, что в Украине узаконили производство генетически модифицированных организмов и продукции. Соответствующий документ подписал президент Владимир Зеленский.

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