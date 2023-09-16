Ціни на картоплю різко зміняться — прогноз на осінь

У магазинах різко зміниться вартість картоплі: які будуть ціни
В українських магазинах різко зміниться вартість картоплі. Це станеться, тільки-но зберуть врожай цього коренеплоду.
Такий прогноз віцепрезидента Асоціації виробників картоплі та керуючого директора Agrico Ukraine Ніка Гордійчука, пише FreshPlaza.
Що буде з цінами на картоплю
За словами експерта, у вересні-жовтні з полів остаточно зберуть новий урожай картоплі, після чого ціни на неї опустяться. Цей рік виявився врожайним на картоплю, очікується значний надлишок. Тоді як експортувати цей овоч у великих обсягах не будуть.
Через це фермери будуть змушені знижувати вартість, щоб не витрачати кошти взимку на зберігання. Багатьом і немає де зберігати такі великі обсяги зібраного врожаю. Тому цілком очевидна тенденція щодо зниження цін.
"Ми бачимо, що протягом вересня-жовтня на ринку буде надлишок картоплі без можливості експорту. Це може означати, що ціни можуть навіть знизитися", — пояснив він.
Водночас у січні-лютому наступного року вартість картоплі почне зростати через підвищення попиту з боку споживачів, адже у багатьох вичерпаються до цього часу запаси.
Що ще варто знати
Нагадаємо, в Україні восени 2023 року можуть суттєво подорожчати деякі продукти харчування. У магазинах підскочать ціни на різні види м'яса на 4-5%, на молоко та кисломолочну продукцію через зниження надоїв молока на підприємствах.
Також ми писали, що в Україні узаконили виробництво генетично модифікованих організмів і продукції. Відповідний документ підписав президент Володимир Зеленський.