Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Гроші arrow У магазинах різко зміниться вартість картоплі: які будуть ціни arrow

У магазинах різко зміниться вартість картоплі: які будуть ціни

16 вересня 2023 11:46
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Ціни на картоплю різко зміняться — прогноз на осінь
Продуктовий відділ магазину. Фото: Unplush
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

В українських магазинах різко зміниться вартість картоплі. Це станеться, тільки-но зберуть врожай цього коренеплоду.

Такий прогноз віцепрезидента Асоціації виробників картоплі та керуючого директора Agrico Ukraine Ніка Гордійчука, пише FreshPlaza.

Читайте також:

Що буде з цінами на картоплю 

За словами експерта, у вересні-жовтні з полів остаточно зберуть новий урожай картоплі, після чого ціни на неї опустяться. Цей рік виявився врожайним на картоплю, очікується значний надлишок. Тоді як експортувати цей овоч у великих обсягах не будуть.

Через це фермери будуть змушені знижувати вартість, щоб не витрачати кошти взимку на зберігання. Багатьом і немає де зберігати такі великі обсяги зібраного врожаю. Тому цілком очевидна тенденція щодо зниження цін.

"Ми бачимо, що протягом вересня-жовтня на ринку буде надлишок картоплі без можливості експорту. Це може означати, що ціни можуть навіть знизитися", — пояснив він.

Водночас у січні-лютому наступного року вартість картоплі почне зростати через підвищення попиту з боку споживачів, адже у багатьох вичерпаються до цього часу запаси.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні восени 2023 року можуть суттєво подорожчати деякі продукти харчування. У магазинах підскочать ціни на різні види м'яса на 4-5%, на молоко та кисломолочну продукцію через зниження надоїв молока на підприємствах.

Також ми писали, що в Україні узаконили виробництво генетично модифікованих організмів і продукції. Відповідний документ підписав президент Володимир Зеленський.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

20:14Гордон на Хрещатику облаяв чоловіка у військовій формі

Новина з відео

09:07 На в'їзді до Києва зупиняють та перевіряють кожну автівку: в чому причина

13:30 Військовий патруль перевірив захисників, з якими скандалив Гордон

23:45 Банки почнуть блокувати рахунки: які суми тепер вважають підозрілими

13:06 Ляшко розповів про нові правила мобілізації: як тепер працюватиме ВЛК

None

"Наша справа": гроші на дощові каналізації виділяють, а Київ продовжує затоплювати

19:52 "Домашній тиран та насильник": ексдружина українського зіркового актора про їхнє сімейне життя

17:31"Кажемо "ні" всім українським олігархам": Польща ухвалила рішення щодо імпорту зерна

09:07 Циганков залишить "Жирону": коли й куди перейде українець

Новина з фото

16:36 У Львові СБУ затримала головного державного інспектора митного поста "Краківець"

Новина з відео

12:51 Тягнули на комісію прямо з ліжка: працівники ТЦК увірвались до приватного помешкання

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз