Ціни на картоплю різко зміняться — прогноз на осінь

Продуктовий відділ магазину. Фото: Unplush

В українських магазинах різко зміниться вартість картоплі. Це станеться, тільки-но зберуть врожай цього коренеплоду.

Такий прогноз віцепрезидента Асоціації виробників картоплі та керуючого директора Agrico Ukraine Ніка Гордійчука, пише FreshPlaza.

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Що буде з цінами на картоплю

За словами експерта, у вересні-жовтні з полів остаточно зберуть новий урожай картоплі, після чого ціни на неї опустяться. Цей рік виявився врожайним на картоплю, очікується значний надлишок. Тоді як експортувати цей овоч у великих обсягах не будуть.

Через це фермери будуть змушені знижувати вартість, щоб не витрачати кошти взимку на зберігання. Багатьом і немає де зберігати такі великі обсяги зібраного врожаю. Тому цілком очевидна тенденція щодо зниження цін.

"Ми бачимо, що протягом вересня-жовтня на ринку буде надлишок картоплі без можливості експорту. Це може означати, що ціни можуть навіть знизитися", — пояснив він.

Водночас у січні-лютому наступного року вартість картоплі почне зростати через підвищення попиту з боку споживачів, адже у багатьох вичерпаються до цього часу запаси.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні восени 2023 року можуть суттєво подорожчати деякі продукти харчування. У магазинах підскочать ціни на різні види м'яса на 4-5%, на молоко та кисломолочну продукцію через зниження надоїв молока на підприємствах.

Також ми писали, що в Україні узаконили виробництво генетично модифікованих організмів і продукції. Відповідний документ підписав президент Володимир Зеленський.