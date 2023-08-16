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В Кременчуге местные власти закупили ноутбуки по заоблачной цене: детали

16 августа 2023 14:53
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
В Кременчуге местные власти закупили ноутбуки по заоблачной цене: детали
Закупка ноутбуков. Иллюстративное фото: google.com
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

В Кременчугском городском совете Полтавской области купили 15 ноутбуков по завышенной стоимости. Это сделали без проведения тендера с отметкой "Украинская освободительная война".

Об этом стало известно из объявления на сайте государственных закупок "Prozorro", пишет "Полтавська хвиля".

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Сколько заплатили за ноутбуки

Общая стоимость ноутбуков "Dream Machines RG3060-15 (RG3060-15UA38)" составляет 1 486 080 гривен. Если посчитать, то одно устройство стоит 99 072 гривен.

Кто стал продавцом

"Единственным участником аукциона стало общество с ограниченной ответственностью "АКТИВБУД-М" зарегистрировано 23 июня 2022 года. Основным видом деятельности компании указана оптовая торговля древесиной, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием. Среди других видов деятельности в списке есть и оптовая торговля бытовыми электротоварами и электронной аппаратурой бытового назначения", — отметили в сообщении.

Скриншот тендера
Скриншот тендера

Какая средняя цена гаджетов

В свою очередь цена ноутбуков на рынке значительно ниже — от 44 499 до 85 713 грн.

Цены на ноутбук. Фото: Полтавська хвиля

Что говорят в мэрии

Журналисты издания пытались по телефону поговорить с мэром Кременчуга Виталием Малецким, однако он не прокомментировал эту закупку и отказался общаться.

Напомним, ранее Минобороны Украины заключило контракт с турецкой компанией на закупку зимней одежды для военных осенью 2022 года. Журналисты провели расследование, в ходе которого обнаружили, что куртки из "камуфляжных" стали "зимними" и подорожали втрое.

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